聯合報民調／三黨副手出列 45%挺蔡賴 29%投韓張 8％支持宋余

2019-11-18 00:27 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



民進黨總統參選人蔡英文（右）昨宣布副手由行政院前院長賴清德出任。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

二○二○總統及立委選舉今起登記，蔡英文總統昨宣布與副手賴清德搭檔競選正副總統，本報最新總統選情調查發現，蔡賴配以四成五支持度領先國民黨韓張配的二成九及親民黨宋余配的百分之八，一成八未決定；四成五選民肯定賴清德任副手輔佐總統能力最優，二成八覺得張善政最佳，百分之二稱許余湘。

調查發現，如果只考慮總統人選，蔡英文目前以四成三支持率領先對手至少十六個百分點，韓國瑜獲得二成七選民支持，一成一擁護宋楚瑜，另有一成九選民支持意向未定。

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相較於總統個人支持度，蔡賴配和韓張配兩組人選支持度分別上揚兩個百分點，顯示國、民兩黨副手對選情的加分效果相當，宋余配支持率則比宋楚瑜個人支持度少了三個百分點。

不過，從輔佐總統的能力來看，三位副總統人選中，四成五選民肯定賴清德任副手對總統施政最有幫助，二成八覺得張善政最佳，大致反映總統、副總統組合的支持率；百分之二對余湘評價最高，二成六無意見。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天呼籲團結，下架民進黨政府。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

藍選民逾七成支持韓張配

韓張配聲勢落後，鞏固國民黨基本盤是當務之急。國民黨支持者中，僅七成一支持韓張配，各一成左右轉而擁護蔡賴配及宋余配，相對於蔡賴配獲得九成三民進黨支持者力挺，韓的政黨凝聚力有待加強；中立選民中，蔡英文也略勝一籌，三成五支持蔡賴配，韓張配及宋余配所獲支持都低於二成。

呂秀蓮未參選 綠營支持增

本報十月廿八日發表的民調，若四人參選，蔡英文支持度為三成七，韓國瑜二成七，宋楚瑜一成，呂秀蓮為百分之四，呂秀蓮無法參選，宋楚瑜宣布參選後，韓國瑜的支持率未改變，蔡英文增為四成三，也顯示綠營支持者的流向。

從勝選聲勢來看，選民多看好蔡賴配的贏面較大。五成三選民認為蔡賴配較有勝算，二成三對韓張配勝選有信心，僅百分之二認為宋余配有勝選機會，二成二無法判斷誰能當選。

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三黨參選人 好感度未過半

候選人喜好度方面，選民對三黨總統參選人好感度都不到五成。二成九選民喜歡韓國瑜，五成五不喜歡韓；四成四選民喜歡蔡英文，比率略高於不喜歡蔡的三成九；對於宋楚瑜則好惡分歧，喜歡和不喜歡宋者各占三成八及三成六。

和十月底的調查相較，喜歡蔡英文的選民由三成四上升到四成四，增加十個百分點，不喜歡蔡的人則略增兩個百分點；至於韓國瑜的好感度仍不到三成，但不喜歡韓的人由四成八上升到五成五，多了七個百分點。

這次調查於十一月十四日至十六日晚間進行，成功訪問了一千一百五十位合格選民，另二百五十二人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。