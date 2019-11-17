不敢監督執政黨 韓國瑜：9成媒體墮落

2019-11-17 18:34 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜（右2）說：「台灣有90%媒體指監督在野黨，不敢監督執政黨，這是媒體墮落。」（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「台灣有90%媒體指監督在野黨，不敢監督執政黨，這是媒體墮落。」國民黨總統參選人韓國瑜17日出席新北婦女後援會成立大會表示，婦女一旦認定支持後，堅定支持的力量如同「為母則勇」。會後聯訪時，韓國瑜回應「蔡賴配」說，兩人是派系妥協，而非理念結合；並強調兩人須像「國政配」一樣，清楚交代國家認同。

關鍵時刻「為母則勇」

韓國瑜進場後，首先以「男孩子的生命是下半段、女孩子的生命是上半段」，闡述「男女有別」。他說，男孩子可以站衛兵兩個小時動都不動，女孩子雖然站一下就受不了。韓也說，女孩子平常看起來百依百順、小鳥依人，關鍵時刻由婦女姐妹捲起的力量，比男孩子還堅定，如同「為母則勇」4個字。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

媒體不敢監督執政黨

韓國瑜提到「民主」時表示，我們經常說台灣民主是華人的驕傲，但「竟然有90%的媒體不敢監督執政黨」，執政黨直接控制了台灣90%的媒體， 這能叫做民主嗎？台灣的現況「民主倒退、媒體墮落、人心迷茫、青年看不到未來」，是如此的困難。

聯訪時媒體詢問，如何看蔡、賴兩人的國家認同？韓國瑜直言：「總統與副手的國家認同理念居然不同，這不是對台灣2300萬人開一個大玩笑嗎？」如果蔡總統支持台獨，請大聲說出來。韓呼籲，蔡、賴必須負責任地說清楚，要把國家帶到什麼方向，必須像他與副手張善政一樣，路線非常清楚。

蔡賴非理念結合？

韓國瑜也提到，日前形容蔡賴關係的「武大郎與潘金蓮蓋一條棉被」一席話，如有人認為不文雅，他願意收回。韓接著強調，賴在初選衝曾拜託蔡英文不要運用國家機器抹黑，現在兩人卻結為搭檔；讓他感受到蔡賴兩人是「派系妥協」，完全是為了選戰，而非理念結合。

針對國民黨推出2020不分區立委名單，韓國瑜說：「此名單確實與人民期待有落差，這個問題我們不能不面對。」國民黨若不走改革之路，一定會被人民唾棄，所以國政顧問團才會一直大聲疾呼要重用年輕人，未來內閣閣員一定會優先考量年輕人。

【更多精采內容，詳見 】