蔡賴配今出場 國政配明登記

蔡英文今將宣布賴清德為副手人選，兩人昨在高雄造勢同框。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

全國競總今成立 蔡賴將搭檔現身

二○二○總統大選明天起至周五受理登記。蔡英文總統今天上午將宣布民進黨副總統參選人為行政院前院長賴清德，並將發表重要談話，現任副總統陳建仁也會出席記者會。國民黨總統參選人韓國瑜已排定明天上午，與副手搭檔張善政前往中選會登記，並安排一一一名青年一同前往，宣示力拚青年選票的決心。

「雙瑜」明碰頭？成焦點

據指出，韓國瑜原預定明天上午十一時前往登記「搶頭香」，不過，親民黨總統參選人宋楚瑜與副手搭檔余湘剛好也挑這個時間登記，為尊重宋，韓臨時決定往後延半小時，改為十一時卅分登記。屆時「雙瑜」是否碰頭，也成焦點。

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總統大選即將進入法定競選期間。蔡英文總統連任全國競選總部暨台北市競選總部，今天下午舉行成立大會；蔡英文上午宣布「蔡賴配」後，蔡、賴兩人下午將首次以正副總統搭檔的身分出場，也代表民進黨的選戰進入下一階段。

「蔡賴配」記者會原先預定上周四上午舉行，但因民進黨下屆不分區立委名單的產生過程波折不斷，致使一延再延，一度為配合昨天高雄市競選總部成立大會時，作為蔡賴配的首場造勢，考慮在上周五對外宣布，但為求謹慎，最後敲定在今天舉行。

蔡：與賴朝一致目標前進

蔡總統今天會先發表談話，談及未來四年國家願景、方向及競選政見，並對當前情勢提出國家總體戰略目標，接著將提到選擇賴清德作為副手的想法及原因，兩人即使過去是競爭關係，但是從此刻開始，將朝一致的目標前進。

賴清德也將提出任副手的想法，及對未來的角色定位。陳建仁則會作為壓軸，說明過去四年協助蔡總統在國政上的付出，並對賴清德未來出任副手的肯定與期待。

韓：效法蔣經國用優秀閣揆

韓國瑜昨在新北與青年座談，他向現場百名青年表示，將效法故總統蔣經國，任用優秀行政院長拚經濟，讓人民過好日子。有青年建議多在網路宣傳政見，以示與蔡總統的差別，韓國瑜回應，在野黨資源較少，「我們有箭，但弓很少」，「我們是越共遇到美軍部隊」，只能鑽地洞打。

韓國瑜與張善政明將前往中選會登記。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

111位青年陪韓登記 宣示反抹黑

「國政配」明天登記參選，一一一名青年與競選辦公室發言人何庭歡、國政顧問團發言人黃曼昕、全國青工會總會長林杏兒、國民黨青年部主任蕭敬嚴等人，將穿著「白衣套黑畢魯（柴犬）」Ｔ恤，宣示反擊外界對於韓國瑜的抹黑。