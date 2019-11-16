蔡辦：蔡總統財產 監院網頁可查到

蔡辦表示，要了解蔡總統財產現況，「打開監察院網頁，就可查詢得到」。圖為監察院外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室昨天公布韓國瑜夫婦六筆房產，並要求蔡英文總統以同樣標準公布房產交易，供民眾檢視。蔡英文總統競選連任辦公室回應，蔡總統二○一五年就將個人財產交付信託，同時也召開記者會公布廿年來財產異動情形供各界檢視；此外，要了解蔡總統個人財產最新現況，「只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到」。

蔡競辦指出，從韓國瑜競選團隊提供的資料來看，韓短短四年可向銀行貸款超過九千三百萬元買房賣房，遠非多數國民能力所及，這是否符合孫大千、許淑華兩位競選總部副執行長所說的「庶民不是貧民，也可以買房賣房」的庶民生活經驗，相信社會自有公評。

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針對韓辦指控國家機器介入，蔡競辦說，媒體已在記者會戳破所謂地政資料外洩謊言，提醒韓市長以及他的團隊，國家機器不是迴避問題的藉口。

此外，韓國瑜的副總統搭檔張善政指出，韓沒有炒房的意思，而且庶民就是「沒有特權」、「跟一般人一樣」，不要講得好像要窮到住在一棟小房子才是庶民。台北市長柯文哲說，庶民也是可以有房子，這沒有錯，不過韓國瑜都可以開一家學校了，他不是窮人、也不是庶民。