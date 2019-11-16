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韓公布6房產交易 現僅持1戶

2019-11-16 00:36聯合報 記者劉宛琳／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波持續延燒，韓辦昨舉辦記者會公布韓國瑜夫婦六筆房產買賣資料，要求蔡英文以同樣的標準，公布自己的房產交易供民眾檢視。對於媒體質疑韓國瑜失業期間還能買房，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千說，韓國瑜雖然沒工作，但妻子李佳芬一直都有工作，也經營家族事業可供置產。

根據韓辦提供的資料，韓國瑜夫婦擁有的第一棟房產是一九九三年於台北市鎮江街購買的「霖園」，無貸款以七百萬元購買，二○○一年賣出。第二間是二○○七年以四千一百多萬元購入新北市新板特區的「東方明珠」，貸款三千一百多萬元，二○一○年賣出獲利一千六百多萬元。

第三筆房產是以三九○○萬元購買的內湖工業宅「峰哲」，貸款二六○○萬元，二○一八年賣出賠了二九○萬元。第四筆為日前引發討論的北市南港「日升月恆」，買入價格七三○○萬元，貸款三六○○多萬元，台肥分期一四○○多萬元，二○一五年賣出賠了四百多萬元。

韓辦副執行長孫大千昨天召開記者會，說明韓國瑜夫婦房產的歷來房產交易買賣資料。 記...
韓辦副執行長孫大千昨天召開記者會，說明韓國瑜夫婦房產的歷來房產交易買賣資料。 記者林伯東／攝影
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至於雲林的農舍則是以一二○○萬元購入，貸款一千萬元，今年八月以八五○萬元賣出。目前韓國瑜居住處，也是唯一持有的雲林比佛利建案，二○一五年以一二四○萬元購入，貸款一二○○萬元。由韓冰持有的加拿大溫哥華地下室房產在二○一六年取得，由韓國瑜家人贈與韓冰。

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華說，「庶民不是貧民」，韓國瑜夫婦的買賣都是正常市場的過程，並無違法情形。倒是哪些單位透過國家資源公權力來餵養媒體及民代這些攻擊手？不僅引發法界質疑也明顯違法。

對於媒體提問韓國瑜當時沒工作為何有錢買房，孫大千指出，韓雖然沒工作，但李佳芬一直都有工作，也有家族事業，就如同蔡英文總統一樣，蔡總統卅多歲就可以買賣內湖十五筆土地，難道李在經營事業沒有置產能力嗎？「當你手頭資金不夠，只要你跟你的家人有正常收入，銀行都會幫你貸款購屋」。

2020選舉韓國瑜

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