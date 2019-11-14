韓國瑜護不分區 張善政解釋失言

2019-11-14 18:56 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



一句「政黨票可投民眾黨」，引發國民黨副總統參選人張善政失言質疑！韓國瑜14日在媒體聯訪中解釋，張院長是無黨籍，對政黨政治運作可能沒有這麼熟悉，晚點見面時會與他進一步溝通。張善政辦公室隨後也針對此爭議發言做出澄清，表示本意是如果真不滿意，也不要投給民進黨。

面對國民黨副總統參選人張善政、前總統府副秘書長羅智強、中常委徐弘庭等人喊話，國民黨主席吳敦義早上探視「靜坐夜諫」的羅智強後表示，15日將召開緊急中常會，會將自己的順位往後調整至14名，甚至不列入不分區。而外界觀感不佳的人選如邱毅、吳思懷、車宜靜等，也將從不分區名單中剔除。

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韓、張都澄清

韓國瑜說：「他（張善政）過去長期在科技界、產官學界，並未涉入政黨政治太深，我等等會跟他溝通一下，溝通完畢之後，我們很樂意再跟外界來報告。」

張善政發言人黃曼昕說明，國民黨不分區名單13日公布後，國政顧問團內有很多人表達失望，甚至擔憂會影響總統選舉。張善政於是安慰顧問們不要氣餒，不分區名單跟顧問團沒有太大牽連，最重要還是提出有牛肉的政策，努力協助總統參選人韓國瑜在明年勝選，下架蔡英文，因為這樣才能改變台灣現在的困境和劣勢。

張並指出，13日的名單引起很多爭議，包括許多年輕國民黨議員們表達不滿，還有他所接觸的許多新創年輕人也認為，這是一個非常嚴重的警訊，因為可能會讓年輕人的票全部跑掉。張辦說，張善政提到政黨票的發言，並非鼓勵大家投民眾黨，而是說如果真的不滿還有其他黨可以投，重點是不要投給民進黨，別讓他們繼續一黨獨大。

點名稱讚部分人選

韓國瑜14日也評價黨提名的不分區人選說：葉毓蘭長期對婦女、幼兒、治安問題及警察眷屬方面都有耕耘，在警界與消防界有相當好的名聲。謝龍介有guts、膽識非常好，在台南深綠地區樹立慰安婦像，呼喚人民勿忘二戰時期台灣婦女同胞受到的傷害，並用愛心關切農漁民。另外，像曾銘宗過去在合庫、金管會及立法院表現，都非常亮眼。

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