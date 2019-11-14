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批蔡營躁進廢核 韓警告電價大漲

2019-11-14 12:03台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

韓國瑜、馬英九偕國策顧問團13日召開記者會，痛批蔡政府的2025年非核家園是過度...
韓國瑜、馬英九偕國策顧問團13日召開記者會，痛批蔡政府的2025年非核家園是過度躁進。(Photo by 影片截圖)
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韓國瑜、馬英九偕國策顧問團13日盛大召開記者會，痛批蔡政府的2025年非核家園是過度躁進，且沒有跟民眾坦白電價將會大漲。國策顧問團召集人王明鉅表示，蔡政府也把風力和太陽能發電想像得太美好，包括夏季的風力發電量不足以及廢棄的太陽能板難以處理。但也有民眾質問核廢料如何處理的問題。

電價恐大漲

台灣能源部落格版主、吉興工程顧問公司前董事長陳立誠痛批，蔡政府最大的謊言是沒有跟人民講清楚電價漲多少。假設2025年非核家園分別以200億度的離岸風電和太陽能電，取代400億度的核電，並以占比50%的天然氣取代燃媒發電，每年電費將增加2268億，平均每人負擔增加1萬元（家庭電費加物價上漲）！

「錯誤的政策比貪汙更可怕。」陳立誠表示，蔡政府卻一路誤導民眾，2015年曾宣稱電費不漲，隔年前經濟部長李世光改口漲10%，到了今年，經濟部長沈榮津坦言電費會漲30%！

國策顧問團召集人、台大醫院麻醉科教授王明鉅表示，風力和太陽能並沒有蔡政府想像的充足和乾淨。台灣的太陽能板密度高居世界第一，然而太陽能板不但容易壞，裡面更含有毒物質，約6千萬片總計92萬噸重的太陽能板該如何處理？此外，台灣的風力條件不如歐洲，夏季和冬季產生的電量僅相差1倍，台灣則有4到5倍之差，耗電量最兇的夏天反而無電可發。

躁進的綠能

前行政院副院長杜紫軍強調，綠能不是不該發展，蔡政府最大的問題是躁進。技術通常都是隨著時間經過而成本降低，現今綠能的技術還不成熟，應該等到成熟之後再全力發展，才能享受便宜的綠能。

他更引用國際能源署長比羅爾的話：「過去再生能源取代了核能，卻沒有取代真正該被取代的化石燃料。如果我們失去核能，等於自斷一臂，減碳工作就可能失敗。」

核廢料如何處置

在場有民眾詢問：「若不在2025年之前廢除核電，核廢料該如何處置？」馬英九表示，過去核四在貢寮有設置一個可以存放2萬桶核廢料的大坑，更重要的是目前已有其他國家再利用核廢料，台灣也可以發展。韓國瑜重申，他一定會在人民同意（公投通過）、安全無虞的情況下才會重啟核四。

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2020選舉核電電價綠能離岸風電韓國瑜

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