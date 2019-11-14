韓國瑜被轟後面對面謝震武 自爆出年輕人「厭韓」原因

2019-11-14 11:32 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統候選人韓國瑜受邀至謝震武主持的節目，並回應外界質疑。圖擷自 Youtube 分享 facebook

政論節目主持人謝震武過去曾在節目上痛批國民黨總統候選人韓國瑜10分鐘，如今韓國瑜親自到節目面對謝震武，並回答所有質疑。韓國瑜昨日（13日）受邀至節目當來賓，節目中提到在民調或是年輕族群支持度上不及蔡英文，對此韓則是回應「離開高雄不只是單一原因」，表示自己與總統蔡英文資源不平等，也沒有網路部隊。

政論節目「新聞面對面」昨日邀請韓國瑜當來賓，主持人謝震武提及韓民調結果都處於落後的情況，而這一切的緣由是不是都起源於離開高雄，他說「包括您看像館長一直不斷播你當初在他那講過的，你絕對不會溜，所有這一些的風風雨雨都來自於說離開了高雄嗎？」對此韓國瑜回應不只有離開高雄一個單一原因，而是有綜合性的原因，現在的年輕人不投給他，認為投韓國瑜就是落伍、沒水準是因為受到網路帶風向的影響，韓國瑜表示「現在網路我們基本上是，空軍100比0，我們沒有什麼網路部隊，都是自發性的支持者，但是現在網路這個量太大也會造成影響。」

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而台北市議員王世堅也提出質疑，他認為無論是韓陣營或是國民黨中央都未對香港反送中事件提出批評看法，並表示韓的沒有發表看法等於是一種政治語言，而這個政治語言是否就是在向中共示好？韓國瑜則回應「香港的政府以及香港的警方已經犯了非常大的忌諱，我們都有聲明只是我們沒有那麼強烈的出來，因為我們一直期待香港趕快恢復穩定，香港的問題正在解決。」

韓國瑜也提到自己跟蔡英文資源不平等，並舉出箭和弓的例子，表示自己即便重視香港問題或兩岸和平，也會被說成賣台，他說到「我們有箭沒有弓，而小英政府是有弓也有箭，就是小英政府講什麼話，他弓架好就是射出去，但是我們找不到弓，我們一大堆箭這樣丟，香港問題我們很重視、兩岸和平很重視，大家說賣台，然後我們沒有弓，所以這個變成一個資源不平等。」