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李永萍：即使五五波 靠藍粉這3特點也會贏

2019-11-13 14:07中評社 張嘉文

李永萍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝）
李永萍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝）
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針對2020選情，中國國民黨新北市「立委」參選人、前台北市副市長李永萍接受中評社訪問表示，這次國民黨基層就是比民進黨熱，不管走到哪裡都是一樣，尤其2020參選人韓國瑜找前「行政院長」張善政當副手，完成整個團隊的拼圖，讓藍營的士氣大振，所以即使選舉到最後是五五波的局面，投出來我們一定會勝選，因為藍軍支持者有3大特點，熱情、動力跟投票率，一定會高於綠的。

李永萍代表國民黨投入新北市第12選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）「立委」選舉，其對手為民進黨的賴品妤和時代力量的賴嘉倫。

李永萍12日和剛宣佈為韓國瑜副手人選的張善政進行直播談產業和教育相關的政策，會後接受中評社訪問，針對韓國瑜和張善政組成的「國政配」，是否能讓國民黨選情起不同的化學變化？ 李永萍說，「國政配」相信能達到最大的效果，因為大家之後透過政策的討論，可以親眼見證張善政作為副手，幾乎對於整個政策、台灣的城鄉差距各種問題的瞭解程度是如數家珍、信手捻來，這部分跟韓國瑜長期以來給人家感覺是，丟口號、丟大方向，但細節內容不夠紮實，產生了非常大的互補性，跟很好的化學作用。

李永萍表示，因為作為副手畢竟跟「國政」顧問團總召身分有落差，總召的身分感覺像是幕僚單位，所以大家會期待他們端出來的內容，還必須要讓候選人本身要去熟悉熟讀，希望他可以侃侃而談等等，現在張善政本人就是候選人的搭檔，所以他來把這些訊息清清楚楚陳述，講大方向又抓小故事的時候，原本大家對韓很多憂慮說，是不是口號是空的，背後有無實質內容，這個疑慮會被化解。

李永萍提到，現在大家一直在談的是，蔡英文整體支持度差不多到頂點了，假使蔡找賴清德搭配，獨派支持可以回流，已讓其政治基本盤確定了，那藍營能做的，就是把我們還沒有支持韓國瑜的部份補強，讓兩邊出現勢均力敵態勢，而張善政的出現，相當程度可以把所謂的知識藍、菁英藍、都會藍、經濟藍等這一塊的拼圖完成，一完成後藍營士氣就來了，因為國民黨基層這次選舉就是比民進黨熱，這是不爭的事實，不管走到哪裡，熱度都非常強，動員力很強。

李永萍強調，選舉有個最大關鍵，不是在家接電話的民調，選舉是必須要付出努力，人要走出家門去投票所投票，是真實的行動，所以要靠比較強的行動力跟熱情來支撐，未來只要我們藍軍的整合成功，其實就算是五五波，投出來我們一定會勝選，因為熱情、動力跟投票率藍顯然一定會高於綠的。

以前大家認為藍營支持者下雨就不想出門投票，這次不會存在？ 李永萍說，那是在早期，因為藍營支持者沒有熱情沒有光榮感和動力支撐，當然需要地方頭人、樁腳努力去把人叫出來，這時候如果天氣不好，選民當然容易有藉口不出門投票，但這次明顯的是，基層沒有驕傲感的是綠營，包括候選人不敢用綠色，沒有看過拿出民進黨旗，不敢說是民進黨的，主因是民進黨施政很差。

反觀國民黨，去哪都很熱烈，連傳統候選人不會到的固本會報，都不斷創下有史以來最多的人數，因為國民黨基層覺得，這個國家跟社會不能再這樣下去，想要翻轉的心情是非常急切，所以藍的這一邊是很熱情、很急切，綠的那一邊是鬆散，沒有光榮感，這樣狀況到最後蔡英文怎麼顧她的票呢？所以這次天氣不好不出來投票，一定是綠營選票，李永萍甚至認為綠營在年輕票上也顧不住，因為天氣好年輕人就跑出去，下雨天就在家打電動了。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉2020選舉新北市立委李永萍韓國瑜張善政民調

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