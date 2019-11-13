徐弘庭：國民黨不團結已成「勢」 2020選戰非常辛苦

2019-11-13 14:06 中評社 鄭羿菲



徐弘庭。（中評社 鄭羿菲攝） 分享 facebook

中國國民黨中常委、台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，即便鴻海創辦人郭台銘不選2020了，藍營還是在承受「不團結」的陣痛。關鍵在於從黨內初選至今，我們做了太多錯誤的選擇，社會認為國民黨不團結的「勢」已形成，榮譽主席連戰舉辦英雄宴有拉回一點，但修補過程不是一簇可幾，2020大選國民黨還是在很辛苦的狀態裡。

徐弘庭也說，國民黨2020參選人韓國瑜做到讓深藍、強烈對政治有興趣的人有動機支持，這場選舉有趣的地方在於藍綠陣營長期以來的庶民、中產階級基本盤好像互換了，雖然韓是最能激起民眾熱情的人，但重點在於夠不夠選贏？而且親民黨主席宋楚瑜也即將要宣佈參選2020，也會影響韓國瑜的選情。

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1982年生的徐弘庭畢業於東吳大學政治學系，曾任前「立委」周守訓特助，2008年連勝文出任悠遊卡公司董事時，徐弘庭被聘為特助，是連的重要幕僚。徐弘庭曾任國民黨第一屆青年團副總團長，現為國民黨中常委，在2018年成功連任第二屆市議員，並擔任韓國瑜競選總部策略小組成員之一。

徐弘庭接受中評社訪問時表示，韓國瑜民調確實跟蔡英文還有差距，因為黨內初選的這一段裂痕、受傷，現在都還在陣痛，國民黨跟民進黨最大的差別在於國民黨不團結，你去路邊抓一個人問，誰會認為國民黨團結？這已經是一個「勢」了。

徐弘庭指出，他不能說2020大選已經結束了，但國民黨在這場選戰中，還是很辛苦的狀態裡，因為過去我們做了太多錯誤的選擇，大家都要努力，即便榮譽主席連戰出面舉辦了英雄宴，讓國民黨團結的氣氛在慢慢恢復中，但這是一個蝴蝶效應的問題，修補的過程不是一簇可幾，民眾對蔡英文的支持度大概已經到頂了，而這場勝負的關鍵在於有沒有辦法極大化不信任蔡英文的選票。

徐弘庭說，現在藍營的問題不是整合的問題，重點是那個不團結的勢已經成形了，若過去初選辦得很OK，辦完大家也很團結，國民黨的民調會一路落後到現在嗎？他相信整個氛圍就不同了，所以黨內初選那段時間，其實改變了很多事情，再加上現在韓國瑜被攻擊、抓語病等，這都是一連串的蝴蝶效應，一些小小的事情都累積起來成為大問題。

中評社記者問，對2020大選結果抱持比較悲觀的看法？ 徐弘庭認為，我們現在都還在面對這麼辛苦的狀態，就跟他當初焦慮的一樣，當大家認為你不團結的態勢已成，要繼續獲得民眾信任就不是容易的事情，從這樣的模式看起來，這場選戰會非常辛苦。

中評社記者問，韓國瑜日前啟動傾聽之旅，所到之處人潮滿滿，支持者眼中都反射著熱情，甚至追韓非常狂熱，怎麼看韓國瑜民調卻落後蔡英文？ 徐弘庭說，這就是這場選戰好玩的地方，藍綠陣營雙方基本盤好像互換了，長期以來可能民進黨對庶民的影響力比較大，國民黨對中產階級影響比較大，現在看起來好像反過來。韓國瑜確實有個人魅力且超越國民黨，且韓已經是國民黨選將中最能激起民眾熱情的人，但現在的問題是夠不夠選贏？

徐弘庭表示，選舉當中有非常多種人，韓國瑜做到讓深藍、強烈對政治有興趣的人有動機支持韓，對這群人來說，韓國瑜是很久沒看到不太一樣的國民黨人、講的話接地氣、聽得懂，但對韓國瑜最不認同的人就是那些看網路新聞的人，不能說是好還是壞，而是民眾怎麼看才是關鍵。

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