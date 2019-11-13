五度參選如何影響戰局 看宋楚瑜歷次參選得票率統整

2019-11-13 11:17 聯合新聞網 綜合報導



圖／聯合新聞網製 分享 facebook

親民黨主席宋楚瑜今日宣布參選，五度問鼎總統、副總統大位。回顧宋楚瑜歷來參選，都有不小聲量，2000年得票率甚至超越時任國民黨參選人連戰，本次參選勢必對藍、綠兩黨造成影響，並帶動親民黨選情。

2000年搭配張昭雄 得票率36.8%

2000年台灣第二次的總統選舉，當時共有五組候選人，其中宋楚瑜與張昭雄以無黨籍身分參選，一度位居民調最高位，但因國民黨當時也推派連戰、蕭萬長搭檔，藍營票數分散，因此宋最終以36.8%的支持率輸給陳水扁。

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2004年與國民黨合作擔任連戰副手 得票率49.89%

在此之後，宋楚瑜挾著巨大聲量成立親民黨，4年後與國民黨合作，宋楚瑜與連戰搭檔，但仍不敵陳呂組合，宋楚瑜再次落敗。

2012年與林瑞雄搭檔 得票率大降為2.76%

2008年宋未出馬，而是到了2012年透過連署，與台大公衛教授林瑞雄搭檔參選，並成為當年為一一組連署過關的參選人。當年雖僅獲得36萬票，約2.76%的得票率，大輸馬英九，不過還是帶動親民黨選情，在當年立委選舉中親民黨共獲得三席。

2016年與民國黨主席宋欣瑩搭檔 得票率上升到12.84%

第四度出馬，2016年宋楚瑜與民國黨主席宋欣瑩搭檔，挑戰蔡英文、陳建仁組合及朱立倫、王如玄組合。在國民黨聲勢下滑的情況下，宋楚瑜相較上屆獲得150多萬票，得票率達12.84%。如今五度參與總統大選，宋楚瑜會如何影響戰局，備受各方關注。