宋楚瑜今宣布角逐總統 王金平遺憾退選

親民黨主席宋楚瑜今天將宣布參選總統，這也是他第四度角逐總統大位、第五度競逐大選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

親民黨主席宋楚瑜今天中午將宣布投入二○二○總統選舉，這也是他第四度角逐總統大位、第五度競逐大選，副手已拍板，據傳是名女性政治素人。等不到親民黨門票的立法院前院長王金平昨表示「很遺憾在參選總統的路上，我沒有取得最後的機會，」並證實宋楚瑜前一晚致電告知他參選的決定。

親民黨今上午九時先舉行決策會議及全國委員會議，中午十一點半宋楚瑜將親自舉行記者會說明二○二○大選布局。外傳宋楚瑜屬意的搭檔人選，是名專業領域出身的女性，但在宋親自宣布以前，仍保密到家。

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立法院前院長王金平昨宣布，在參選總統的路上，他沒有取得最後的機會。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

王金平昨天臨時舉行記者會表示，親民黨前天開會做了最後決定，親民黨秘書長李鴻鈞當晚安排他與宋楚瑜通話，告知決定參選。李鴻鈞昨也證實，經過聆聽友人及社會賢達的意見，宋已經有定論，並告知王金平，「可能無法請院長代勞（參選）」。

王金平除了向支持者說感謝和抱歉，並說今天並非是結束，而是邁入人生的下一階段；不參選，他的責任更大，未來他會繼續以「選民」身分關懷台灣。

至於接下來會支持哪位參選人，王金平則說，支持跟他理念相同的參選人；但目前看不到總統參選人提出好的政策，能符合人民的期待，以及符合他不二中道的期許，「所以現在看起來還沒有什麼對象，以後再看狀況。」