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綠委緊咬豪宅 韓國瑜：非炒房 將公布買賣房賺賠

2019-11-12 00:50聯合報 記者鄭媁、陳熙文蔡佩芳邱瓊玉張世杰／台北報導

針對韓國瑜7200萬買房案，民進黨立委林俊憲昨再舉行記者會，要求韓國瑜說明誰幫他...
針對韓國瑜7200萬買房案，民進黨立委林俊憲昨再舉行記者會，要求韓國瑜說明誰幫他施壓台肥。 記者鄭超文／攝影
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民進黨緊咬國民黨總統參選人韓國瑜購買豪宅案，民進黨立委林俊憲昨再舉行記者會指稱，韓國瑜在要求業主台肥借款二成房價未成後，即有「炒房團」找市議員施壓開協調會，讓台肥政策大轉彎，不僅撤銷貸款催繳令，更同意借款、分期廿年。

對於綠營一再拋出新資料，韓國瑜昨天接受本報專訪時強調，花點心思去了解真相的人就知道，這絕對不會是炒房；接下來他們會一口氣公布，他與妻子李佳芬總共買賣過幾次房、賺與賠等資訊。

林俊憲日前質疑，當年馬政府打豪宅，規定原來台北市七千萬元以上、可以貸款七、八成購買的豪宅，最後只能貸款五成，指控韓購買豪宅，卻向業主台肥相借二成房款，更爆料韓國瑜曾寄存證信函給台肥。

林昨再舉行記者會表示，台肥當年祭出催繳令，要求購屋者補足兩成房貸，「貴婦炒房集團」先寄存證信函要求台肥借款兩成房貸卻被台肥回絕，貴婦團隨後找來議員召開協調會，後來台肥不但撤銷催繳期限，最後共借出十三億元。

台北市議員陳建銘昨天在議會質詢表示，二○一五年的一場協調會，台北市法務局也有代表在場，要求法務局說明當時是否對台肥施壓。台北市法務局長袁秀慧昨表示，那是消費爭議協調，是暫時停止催繳，沒有任何施壓。

日前遭疑當年居間協調的副市長黃珊珊則說，該場協調會因她當時住院，是由助理在二○一五年一月廿三日開的，並請消保官來；過程中沒有任何施壓，僅請台肥提出方案，而在台肥提出方案前，暫時不要認定陳情人違約。

黃珊珊表示，根據她了解，是台肥曾和六戶達成協議，合約內容有三點，可歸責於買方、可歸責於賣方，另一個是不可歸責於兩方；由於中央貸款政策變更，不可歸責於購屋者貸款不足，所以台肥同意貸款給他們，這是合約上寫的，才會認為公司應該履約，也希望消保官督促業者依約履行。

黃珊珊說，如有違法施壓，不會在北市議會請消保官召開協調會，自己就是處理六戶陳情案，相信有問題的應不只六戶。

韓國瑜表示，原本在南港購屋，就是一個廿年的貸款計畫，但後來經過評估，他們認為財力負擔不了，就認賠殺出，「這跟炒房一點關係都沒有。」

韓國瑜說，他堅決相信，民進黨把這些黑材料都準備好了，選舉拿不出政績，就抹黑對手，他才說，有位老大哥正在睜大眼睛看，還準備五顆抹黑的核彈，準備一一引爆，甚至可能會攻擊到他的孩子韓冰。他說，他與張善政都期待這是一場公平、公正、公開，非常陽光的選舉，但這個期待恐怕非常困難。

2020選舉韓國瑜民進黨黃珊珊消保官林俊憲李佳芬韓冰張善政國民黨

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