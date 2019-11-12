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媽媽們的焦慮 …李佳芬一句話 讓教長跳起來

2019-11-12 00:43聯合報 記者翁禎霞江國豪章凱閎／連線報導

韓國瑜妻子李佳芬到屏東參加婦女後援會成立大會，受到熱烈歡迎，並暢談教育理念。 記...
韓國瑜妻子李佳芬到屏東參加婦女後援會成立大會，受到熱烈歡迎，並暢談教育理念。 記者翁禎霞／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬昨天參加屏東縣婦女後援會成立大會時表示，有焦慮的媽媽反映，有些校園性教育太偏頗，國小六年級教性高潮、三年級教肛交，讓許多媽媽擔心，她看到傳過來的影片很震驚，「政府應該做好教育把關責任」。

李佳芬在會中稱讚婦女撐起半邊天，再談到媽媽們對教育的焦慮。她說，有朋友傳東西給她，一個媽媽為了孩子勇敢站出來，疑惑為什麼小學六年級教孩子如何了解性高潮？她說，現在不知道為什麼部分校園會出現這麼混亂的教育？小學三年級孩子教肛交，「我終於了解為什麼很多媽媽吶喊無法忍受」。

她表示，韓國瑜說要讓老百姓能夠賺錢，賺了錢之後一定要發展教育，未來一定要讓孩子相信，政府一定會當他們的後盾；鼓勵學生學習國際語言，到國外交換學習，政府一定要找錢幫忙，讓孩子學習面對急劇變化的國際局勢。

教育部潘文忠傍晚隨即舉行記者會，拿出現行教科書翻閱表示「都沒有這些內容」。他說，教育部多次澄清，無論新舊課本，都沒有「小三教肛交、小六教性高潮」的內容，李佳芬身為公眾人物，卻「不查證、引用來源不明資訊」，惡意轉述謠言，造成大眾不安，也汙衊推動性平教育的教育工作者。

2020選舉韓國瑜李佳芬教育部性教育潘文忠國民黨

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