韓護衛隊維安？ 國安局：不可能

2019-11-12 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



國安局長邱國正表示，特勤必須緊跟保護對象，候選人沒有拒絕的權利。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜出席公開場合，身邊常有支持者組成「護衛隊」。民進黨立委昨天連番質詢，如果韓陣營要求護衛隊與特勤人員一起執行維安任務，或是要求國安特勤人員暫時迴避，國安局同不同意？國安局長邱國正表示絕無可能，因為如此將肇生權責問題。他強調，特勤隨扈只負責維安，絕對沒有情蒐。

特勤中心副指揮官周廣齊表示，韓國瑜當選市長後，警政署就接手維安勤務，就不會讓私人護衛介入貼身保護。特勤官員也指出，韓國瑜並沒有成員固定的常設「護衛隊」，平常在公開場合看到的護衛隊，都是各地支持者義務擔任，但仍是比較外圍的任務，真正伴隨韓身邊的仍是警方人員。等到韓正式登記成為候選人，特勤中心就接手。

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此外，特勤中心為總統候選人進行維安服務，依法僅限於在中華民國自由地區。因此如李佳芬將訪美，特勤隨扈不會跟著出國。但外交部會協請當地政府，提供支援保護。

立院外交國防委員會昨天邀請邱國正報告總統大選維安整備工作。趙天麟、王定宇、蔡適應等多位民進黨立委都問，韓國瑜曾有要求換車，或脫隊進行私人行程的紀錄，連到警局上廁所與否都能引發爭議，未來若其要求個人維安團隊加入特勤運作，國安局如何因應？候選人能否因為參加機敏行程，為保有隱私、避免情蒐，就要求維安人員暫不跟隨？

邱國正表示，特勤中心執行的是國家賦予的法定工作，必須堅持緊跟保護對象，候選人沒有拒絕的權利。如果是某些候選人機敏行程，隨扈必要時可交出無線電對講機、行動電話等發訊工具，但一定要貼身跟隨。國安局依法執行特勤工作，不能與民間衛隊混在一起，否則會造成權責不清。