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青年政策老生常談 年輕人質疑藍綠2總統候選人

2019-11-11 15:03台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台灣青年民主協會理事長林彥廷批評，兩黨候選人目前為止拋出的青年政策都是老生常談。...
台灣青年民主協會理事長林彥廷批評，兩黨候選人目前為止拋出的青年政策都是老生常談。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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蔡英文、韓國瑜兩位總統候選人提出的青年政策竟被青年質疑是「老生常談」！對此，台灣青年民主協會等團體11日邀請總統候選人出席12月8日舉辦的「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」，並提出「落實世代正義、追求永續發展、重視多元價值」等3大主張。

應與青年對話

台灣青年民主協會理事長、曾任台大學生會長的林彥廷指出，近期看到蔡英文、韓國瑜紛紛拋出學貸、青創補助等青年議題，實在是「老生常談」，期望總統候選人可以跨出同溫層，與青年族群實際對話，研擬出真正符合年輕世代需求的青年政策。

台灣青年民主協會秘書長張育萌則表示，針對主權議題，影響主權的對外條約必須經過國會和公投的雙機制，國防支出也應增加；面對少子化危機，根據研究工時過多會降低生育率，應降低工時；居住正義方面則呼應居住正義改革聯盟提出的3大訴求，更提出內生性的社會住宅社區，即工作和居住同一場域。

至於能源議題的主張：人不應該使用自己無法控制的東西，必須真正解決核廢料問題；教育改革方面，因少子化問題大學招生員額不足，應該落實大學合併；在性別議題上，除了多元成家方案，中央決策機制應有50%以上的女性保障名額；有鑑於憂鬱症日趨普遍，期望心理諮商能夠納入平安保險。

即時檢驗誰講假話？

協辦單位包括台灣學生聯合會、沃草以及iVoter議題立場分析。有鑑於選舉前假新聞流竄甚快，沃草將在論壇進行的過程中推出「即時Fact Check」，讓民眾在線上可以即時檢驗政治人物所說的是否屬實，看清楚哪個政治人物在講假話、亂開支票。

台灣青年民主協會所提出的政策建言之中，有不少為具體的政策，例如中央決策機制應有50%以上的女性保障名額，對於內部有無反對的聲音，甚至是否有代表性，林彥廷表示，內部確實有不同意見，不過他們都是遵循多數決的原則，也有請教一些民間團體。

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