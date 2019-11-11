「國政配」出爐！最接地氣正副總統組合：賣菜郎＋科技農夫

2019-11-11 13:32 聯合新聞網 文章提供／遠見



國民黨總統參選人韓國瑜（左）搭配張善政（右），角逐2020總統大選。 聯合報系記者劉學聖／攝影 分享 facebook 千呼萬喚始出來，中國國民黨總統候選人韓國瑜宣布，前行政院長張善政成為他的副手，組成「國政」配，他承諾這將會是「最有機」的組合，副總統不是無聲的備胎；而張善政則說，自己心裡只有是非、沒有顏色，希望能讓國家回歸善良政治的本質，共同帶領台灣經濟起飛。

中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜宣布，前行政院長張善政搭檔成為他的副手，兩人在前台北縣長周錫瑋及支持者的面前，共同喊出2020年競選主軸：16字訴求「國政領航、台灣起飛、台灣安全、人民有錢」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

破天荒，國民黨總統候選人首度移師到高雄市黨部舉行，（11日）早上10點多，現場就播放起「快樂的出航」，韓國瑜在支持者的吶喊聲中笑說，我以前賣菜、張副院長種菜，我們跟土地的關係很接近，（11日）「國政配」正式成形。

部分媒體解讀，「國政配」是韓國瑜找不到副手的備胎人選，而國民黨主席吳敦義也透露，雖然他（10日）才知道人選，但各界不要去擴大解釋，「這是不正確的」。

張善政表示，過去確實曾說過副總統就像吉祥物、深宮怨婦，但我們有國政顧問團，對韓國瑜未來施政有整體了解，若我來當副手能加分，我願承擔這分責任，運用自己的經歷，成為國家的催化劑，協助國家邁向科技興國。

國民黨立委許淑華指出，張善政擔任行政院長時，任內遭逢農業寒害、地震、登革熱，傾全力第一時間把人力及資源給地方政府。她更爆料：張善政無黨無派的身分，連蔡政府初期執政時，也想延攬張善政入閣。

眾所皆知，擔任過Google亞洲硬體營運總監的張善政具備科技專業，2016年5月卸任院長後，就到花蓮種菜過起退休生活，被外界稱為「科技農夫」。他原本也盤算明年總統大選投票結束後，要回歸浮雲般的日子，回到花蓮繼續種菜。

但他現在承諾當副手，至少就是4年，跟他原本規劃的相差太遠。但張善政仔細想想，每個人都在俗世中，無法置身事外，若國政不上軌道，大家過不好，即使他搬到深山也一樣，因此當韓國瑜邀約，他無法開口說「不行」。

》搭檔理由1：建立和諧包容的社會

張善政透露，決定出任韓國瑜副手的原因有三個。首先，帶領國家回歸善良政治的本質，我沒有藍綠的中間選民，心裡只有是非、沒有顏色，我在過去幾次選舉曾投給不同黨籍的候選人，而國人對於藍綠對立已經深惡痛絕，我希望能協助建立韓政府只問是非、不問顏色的信心，盼國家塑造一股和諧的氣氛。

「下架蔡英文，是國內有志之士的願望。」張善政表示，對蔡政府上任滿懷希望，但四年過去，眼見蔡政府施政無能、口水治國、揮霍資源、債留子孫、假民主之名行綠色獨裁之實等，已讓大家期待破滅。他認為，我們有國政顧問團的政策團隊作為韓國瑜後盾，有信心未來將優於蔡政府的執政表現。

》搭檔理由3：協助政府科技轉型

「我的背景可以協助我的國家邁向科技興國、智慧治國的境界，」張善正點出，台灣執政機器老化，未善用科技工具，缺乏數位創意，交通部在過去幾個月處理Uber事件就是跟不上數位潮流。他認為，為了能達成這個目標，高層首長必須有人具備相關素養，才能帶動政府的轉型與創新。

韓國瑜強調，張善政答應搭檔副手後，將會是最有機的組合，但他不會是無聲的備胎，一定會很忙，因為他要跟行政院長搭配，全力拚經濟。

圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／江星翰 本文出自2019.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）