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「國政配」出爐！最接地氣正副總統組合：賣菜郎＋科技農夫

2019-11-11 13:32聯合新聞網 文章提供／遠見

國民黨總統參選人韓國瑜（左）搭配張善政（右），角逐2020總統大選。 聯合報系記...
國民黨總統參選人韓國瑜（左）搭配張善政（右），角逐2020總統大選。 聯合報系記者劉學聖／攝影
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千呼萬喚始出來，中國國民黨總統候選人韓國瑜宣布，前行政院長張善政成為他的副手，組成「國政」配，他承諾這將會是「最有機」的組合，副總統不是無聲的備胎；而張善政則說，自己心裡只有是非、沒有顏色，希望能讓國家回歸善良政治的本質，共同帶領台灣經濟起飛。

中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜宣布，前行政院長張善政搭檔成為他的副手，兩人在前台北縣長周錫瑋及支持者的面前，共同喊出2020年競選主軸：16字訴求「國政領航、台灣起飛、台灣安全、人民有錢」。

破天荒，國民黨總統候選人首度移師到高雄市黨部舉行，（11日）早上10點多，現場就播放起「快樂的出航」，韓國瑜在支持者的吶喊聲中笑說，我以前賣菜、張副院長種菜，我們跟土地的關係很接近，（11日）「國政配」正式成形。

部分媒體解讀，「國政配」是韓國瑜找不到副手的備胎人選，而國民黨主席吳敦義也透露，雖然他（10日）才知道人選，但各界不要去擴大解釋，「這是不正確的」。

張善政表示，過去確實曾說過副總統就像吉祥物、深宮怨婦，但我們有國政顧問團，對韓國瑜未來施政有整體了解，若我來當副手能加分，我願承擔這分責任，運用自己的經歷，成為國家的催化劑，協助國家邁向科技興國。

國民黨立委許淑華指出，張善政擔任行政院長時，任內遭逢農業寒害、地震、登革熱，傾全力第一時間把人力及資源給地方政府。她更爆料：張善政無黨無派的身分，連蔡政府初期執政時，也想延攬張善政入閣。

眾所皆知，擔任過Google亞洲硬體營運總監的張善政具備科技專業，2016年5月卸任院長後，就到花蓮種菜過起退休生活，被外界稱為「科技農夫」。他原本也盤算明年總統大選投票結束後，要回歸浮雲般的日子，回到花蓮繼續種菜。

但他現在承諾當副手，至少就是4年，跟他原本規劃的相差太遠。但張善政仔細想想，每個人都在俗世中，無法置身事外，若國政不上軌道，大家過不好，即使他搬到深山也一樣，因此當韓國瑜邀約，他無法開口說「不行」。

》搭檔理由1：建立和諧包容的社會

張善政透露，決定出任韓國瑜副手的原因有三個。首先，帶領國家回歸善良政治的本質，我沒有藍綠的中間選民，心裡只有是非、沒有顏色，我在過去幾次選舉曾投給不同黨籍的候選人，而國人對於藍綠對立已經深惡痛絕，我希望能協助建立韓政府只問是非、不問顏色的信心，盼國家塑造一股和諧的氣氛。

》搭檔理由2：下架蔡英文

「下架蔡英文，是國內有志之士的願望。」張善政表示，對蔡政府上任滿懷希望，但四年過去，眼見蔡政府施政無能、口水治國、揮霍資源、債留子孫、假民主之名行綠色獨裁之實等，已讓大家期待破滅。他認為，我們有國政顧問團的政策團隊作為韓國瑜後盾，有信心未來將優於蔡政府的執政表現。

》搭檔理由3：協助政府科技轉型

「我的背景可以協助我的國家邁向科技興國、智慧治國的境界，」張善正點出，台灣執政機器老化，未善用科技工具，缺乏數位創意，交通部在過去幾個月處理Uber事件就是跟不上數位潮流。他認為，為了能達成這個目標，高層首長必須有人具備相關素養，才能帶動政府的轉型與創新。

韓國瑜強調，張善政答應搭檔副手後，將會是最有機的組合，但他不會是無聲的備胎，一定會很忙，因為他要跟行政院長搭配，全力拚經濟。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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（作者／江星翰 本文出自2019.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜張善政國民黨蔡英文吳敦義許淑華

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