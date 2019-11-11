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12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

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朱立倫給祝福「相信張善政能為韓國瑜加分」

2019-11-11 14:18聯合晚報 記者蔡佩芳蔡維斌林麗玉／連線報導

朱立倫今天到雲林為張嘉郡拍攝產業競選MV，促銷雲林烏魚子。 記者蔡維斌／攝影
朱立倫今天到雲林為張嘉郡拍攝產業競選MV，促銷雲林烏魚子。 記者蔡維斌／攝影
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新北市前巿長朱立倫今天表示，恭喜國民黨總統參選人韓國瑜找到好的副手，他相信韓張配，以行政院前院長張善政對國政的了解，將可為韓加分，也可一起打贏2020這場仗，他給予祝福。

對於外傳過去韓國瑜一直想找朱搭配，被婉拒了才找張善政，朱立倫則回應說，今天是韓、張成行的好日子，要給予祝福，過去曾有什麼情形，不要再談了。

對於輿論解讀張善政是「找不到朱立倫」的備胎，國民黨主席吳敦義緩頰，外界不要擴大解釋，「這是不正確的」。

朱、張支持度差1個百分點 出線關鍵

據了解，韓國瑜從一開始即鎖定前新北市長朱立倫與張善政，但朱立倫一直沒有鬆口，韓陣營最近一次內部民調顯示朱、張支持度僅差一個百分點，成為張善政出線關鍵。

至於將來要扮演什麼樣角色，朱立倫說，會扮演好助選員角色，不論是總統大選或立委選局，他都會全力輔選。

由張善政出任韓國瑜副手，國民黨中央肯定張善政產官學表現出色，期待張善政能為韓國瑜爭取經濟藍、知識藍選票。前立法院長、國民黨立委王金平則說，他給予尊重與祝福，樂觀其成。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，張善政曾任Google公司亞洲硬體總監，國家生技醫療產業策進會會長，在馬政府任內歷任政委、科技部長、副院長到院長，產官學表現出色，可望為韓國瑜爭取經濟藍、知識藍選票。

2020選舉朱立倫張善政

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