「國政配」成形 韓國瑜宣布副手張善政

2019-11-11 14:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／高雄報導



國民黨總統參選人韓國瑜（左）上午宣布與國政顧問團總召張善政（右）搭檔，角逐2020總統大選。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜今天公布副手由行政院前院長張善政擔任，韓國瑜表示，張善政跟他一樣熱愛中華民國，一樣擔心台灣的前途與未來，不管這場選戰有多少砲火、炸彈以及路程有多少扭曲，「我們會堅定走下去」。

韓國瑜與張善政上午一同出席記者會，兩人均穿白襯衫，舉著「國政領航、台灣起飛」的標語，正式宣布「國政配」成形。

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韓國瑜感謝張善政同意出任搭檔副總統，他表示在副手選擇上，張善政一直是首選。韓國瑜說，張善政的學、經歷橫跨很多領域，擔任過科技部長、行政院長、副院長、政務委員以及企業界重要的職務。

韓國瑜指出，台灣的民主政治在這幾年被扭曲得非常厲害，「國政配」希望給國人一個選擇，如果台灣人民願意把選票投給「國政配」，他與張善政一定會一本初衷，認真為人民打拚。

張善政表示，自己無黨無派，希望作為韓國瑜的無黨籍夥伴，陪他帶領國家回歸「善良政治」的本質；他自認是沒有藍綠的中間選民，心裡只有是非沒有顏色，大部分的民眾對於藍綠對立已經深惡痛絕，希望自己的加入可以加深大家對於韓只問是非不問顏色的信心。

張善政說，自己是「芋頭番薯」（台語），他從小看到外省本省一家親，台灣的特色就是在於這樣的多元跟包容，希望把這樣的氣氛灌輸到台灣社會。

「下架蔡英文是國內許多有識之士的願望」，張善政說，很多人跟他一樣，在蔡英文上任之初滿懷希望，但民進黨執政揮霍無能、債留子孫，如果再讓蔡執政四年，國家元氣會被消耗殆盡。

張善政指出，他可以協助國家邁向科技新國和智慧的新境界，國家正不斷老化，很多地方可以善用新科技工具，但政府卻沒有作為，施政缺乏數位創意，許多政策完全趕不上數位潮流。他表示為了達到這個目標，高層首長必須具備相關素養，才能帶動政府的轉型跟創新。