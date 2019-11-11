觀察站／4個說客+1個下台階…賴清德點頭歸隊

2019-11-11 00:48 聯合報 本報記者丘采薇 聯合報 本報記者 凌珮君



外傳民進黨「蔡賴配」成定局，行政院前院長賴清德（中）昨到南投、高雄等地輔選，對「蔡賴配」未鬆口，只說自己會賣力輔選。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 二○二○總統大選「蔡賴配」對上「韓張配」態勢底定，促成蔡英文和黨內初選時的對手賴清德，從競爭到合作進而點頭搭檔，總統府秘書長陳菊多次南下和賴溝通，並透過行政院前副院長林錫耀和屏東縣長潘孟安當說客，賴清德幾經長考，體認民進黨總統大選有「輸不得」的壓力，誰也扛不起敗選責任，終於首肯出任蔡英文副手。

儘管初選後，獨派及賴系對蔡英文有諸多不滿，認為賴遭到不公平待遇，但在「抗中保台」前提下，先是獨派團體紛紛表示，為大局和未來著想支持蔡總統，卅個獨派團體還成立「守民主護台灣大聯盟」，力挺蔡連任。

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韓國瑜全國跑透透，即使媒體民調顯示落後蔡，但韓的每場造勢依然人潮洶湧，韓流毫無消退情形。民進黨高層認為，綠營唯有團結才能確保勝局，「韓國瑜太會選舉」，民進黨經不起任何「輸的風險」。

賴的歸隊過程，民進黨費心鋪陳，賴先前因黨中央執意將柯文哲納入民進黨初選民調，但事實證明柯並未參選，賴對此耿耿於懷，民進黨主席卓榮泰因此到台南向賴道歉，等於黨中央向賴認錯，為「蔡賴和」架好下台階。

九月廿四日，蔡英文在陳菊和總統府幕僚陪同下，到高雄安排與賴清德「出其不意」會面，雙方經懇談後，賴同意先代蔡英文出訪美國，促成「蔡賴合」。至於出任副手，賴表示會朝正面方向思考。

期間陳菊及新系大老利錦祥、林錫耀、潘孟安多次與賴溝通，林錫耀既是蘇貞昌人馬，小英執政後又與英系交好，本身又與賴清德同屬新潮流，成為重要說客，還肩負協調蘇貞昌與蘇嘉全的重責，圓滿完成賴歸隊的整合步調。

在大、小蘇也試探副手可能性的黨內競爭驚濤駭浪下，蔡團隊分析賴清德的加分性最高，副手由賴清德出線。