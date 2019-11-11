親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
失聯移工成黑戶
政治
軍事
綜合

觀察站／4個說客+1個下台階…賴清德點頭歸隊

2019-11-11 00:48聯合報 本報記者凌珮君丘采薇

外傳民進黨「蔡賴配」成定局，行政院前院長賴清德（中）昨到南投、高雄等地輔選，對「...
外傳民進黨「蔡賴配」成定局，行政院前院長賴清德（中）昨到南投、高雄等地輔選，對「蔡賴配」未鬆口，只說自己會賣力輔選。記者賴香珊／攝影
分享
二○二○總統大選「蔡賴配」對上「韓張配」態勢底定，促成蔡英文和黨內初選時的對手賴清德，從競爭到合作進而點頭搭檔，總統府秘書長陳菊多次南下和賴溝通，並透過行政院前副院長林錫耀和屏東縣長潘孟安當說客，賴清德幾經長考，體認民進黨總統大選有「輸不得」的壓力，誰也扛不起敗選責任，終於首肯出任蔡英文副手。

儘管初選後，獨派及賴系對蔡英文有諸多不滿，認為賴遭到不公平待遇，但在「抗中保台」前提下，先是獨派團體紛紛表示，為大局和未來著想支持蔡總統，卅個獨派團體還成立「守民主護台灣大聯盟」，力挺蔡連任。

韓國瑜全國跑透透，即使媒體民調顯示落後蔡，但韓的每場造勢依然人潮洶湧，韓流毫無消退情形。民進黨高層認為，綠營唯有團結才能確保勝局，「韓國瑜太會選舉」，民進黨經不起任何「輸的風險」。

賴的歸隊過程，民進黨費心鋪陳，賴先前因黨中央執意將柯文哲納入民進黨初選民調，但事實證明柯並未參選，賴對此耿耿於懷，民進黨主席卓榮泰因此到台南向賴道歉，等於黨中央向賴認錯，為「蔡賴和」架好下台階。

九月廿四日，蔡英文在陳菊和總統府幕僚陪同下，到高雄安排與賴清德「出其不意」會面，雙方經懇談後，賴同意先代蔡英文出訪美國，促成「蔡賴合」。至於出任副手，賴表示會朝正面方向思考。

期間陳菊及新系大老利錦祥、林錫耀、潘孟安多次與賴溝通，林錫耀既是蘇貞昌人馬，小英執政後又與英系交好，本身又與賴清德同屬新潮流，成為重要說客，還肩負協調蘇貞昌與蘇嘉全的重責，圓滿完成賴歸隊的整合步調。

在大、小蘇也試探副手可能性的黨內競爭驚濤駭浪下，蔡團隊分析賴清德的加分性最高，副手由賴清德出線。

2020選舉民進黨賴清德蔡英文韓國瑜陳菊林錫耀潘孟安民調柯文哲

相關新聞

副手掀牌 前閣揆戰 張善政：不讓蔡做第2任

2019-11-11 00:26

新聞眼／韓想過找郭王…與朱數度會面終未成局

2019-11-11 00:45

為蔡英文造勢 台船工會發動員令

2019-11-10 23:57

【即時短評】動員擴及眷屬 綠營政權保衛戰醜態盡出

2019-11-11 01:55

幕後／韓三度探詢朱立倫未果 張善政「尊韓」受青睞

2019-11-11 01:50

賴清德主張台獨、赦扁 將成韓國瑜攻擊破口

2019-11-11 01:57

藍綠副手就位！韓張分進合擊 蔡賴鞏固深綠

2019-11-11 00:37

搶醫界票…韓喊改變 蔡宣傳政績

2019-11-11 00:15

韓顧問團：未討論設體制外兩岸決策機制

2019-11-11 00:13

新聞眼／綠當年批藍 如今照做不誤？

2019-11-11 00:11

韓營：潛艦國造、增購F-16…不會翻盤

2019-11-11 00:06

台船工會承認動員：蔡支持潛艦國造

2019-11-11 00:00

【即時短評】藍綠搶攻醫師票 誰能端出牛肉才重要

2019-11-10 23:41

蔡英文：仿國統會機制會讓人懷疑是否呼應中國

2019-11-10 21:29

談性平教育 李佳芬：程序顛倒讓家長焦慮

2019-11-10 20:25

張善政副手就位 綠委：加分有限

2019-11-10 20:18

影／批韓國瑜格局 卓榮泰：若選出胡言亂語總統怎教孩子？

2019-11-10 20:09

「韓張配」成形 蔡英文笑而不答

2019-11-10 20:03

扁：張善政絕對是好牌 蔡英文除賴清德沒更好選擇

2019-11-10 20:02

影／韓國瑜吳敦義合體 籲給國民黨機會、一定苦民所苦

2019-11-10 19:53

台船工會動員挺蔡遭質疑 蔡英文：工會自主性非常高

2019-11-10 19:45

張善政擔任韓國瑜副手 卓榮泰酸：希望選舉格調高一點

2019-11-10 19:25

蔡英文：潛艦國造絕不是假議題 蔣介石開始就想做

2019-11-10 19:16

韓批像匈奴掠奪 蔡英文反批：國民黨掠奪資源變黨產

2019-11-10 19:16

影／候選人竟愈選愈有錢！國庫大失血 呂秀蓮籲修法

2019-11-10 18:56

影／「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

2019-11-10 18:21

蔡總統累了嗎？ 口誤呂孫綾為呂秀綾

2019-11-10 18:13

韓國瑜豪宅案 孫大千：若非國家機器，難道是媽祖托夢？

2019-11-10 18:11

呂秀蓮批愈選愈有錢 籲蔡英文韓國瑜捐補助款

2019-11-10 18:10

國民黨「韓張配」成形 賴清德聽見提問沉默不語

2019-11-10 18:02

蘇起：民進黨若不接受九二共識 應提出替代方案

2019-11-10 17:57

說完像匈奴 韓國瑜再批民進黨靠抹黑得選票

2019-11-10 17:54

朱立倫：誰當韓國瑜副手「我們大概都知道」 全力支持

2019-11-10 17:52

獨派歸隊 蔡英文與辜寬敏、黃崑虎呼籲守民主護台灣

2019-11-10 17:45

影／韓陣營匈奴掠奪說 蔡總統反問黨產不就是掠奪台灣

2019-11-10 17:40

影／對下一任總統的期待是？ 柯文哲：不要貪汙就好了

2019-11-10 17:06

副手是不是張善政？ 韓國瑜僅回：不是禿頭

2019-11-10 17:03

女兒癌復發 李亞萍：我會原諒那些說我們打悲情牌的人

2019-11-10 16:50

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

2019-11-10 16:32
看更多

熱門文章

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24

影／「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

2019-11-10 18:21

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

2019-11-10 12:48

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

2019-11-10 16:32

韓國瑜豪宅案 孫大千：若非國家機器，難道是媽祖托夢？

2019-11-10 18:11

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

女兒癌復發 李亞萍：我會原諒那些說我們打悲情牌的人

2019-11-10 16:50

扁：張善政絕對是好牌 蔡英文除賴清德沒更好選擇

2019-11-10 20:02

影／再打韓國瑜豪宅案 林俊憲：別怕，明天一定說清楚

2019-11-10 14:21

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

2019-11-10 11:05

北宜直鐵變北宜高鐵 交通部次長曝高鐵延伸宜蘭內幕

2019-11-10 11:55

確定了！韓國瑜明在高雄公布副手

2019-11-10 15:52

李佳芬說住過雲林才知被看不起苦 蘇治芬：從不覺得

2019-11-10 14:02

朱立倫：誰當韓國瑜副手「我們大概都知道」 全力支持

2019-11-10 17:52

張善政擔任韓國瑜副手 卓榮泰酸：希望選舉格調高一點

2019-11-10 19:25

韓國瑜潛艦國造是假議題被罵翻 宋瑋莉還原是講這個

2019-11-10 13:17

國民黨「韓張配」成形 賴清德聽見提問沉默不語

2019-11-10 18:02

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

影／候選人竟愈選愈有錢！國庫大失血 呂秀蓮籲修法

2019-11-10 18:56

影／韓國瑜將宣布副手 朱立倫：韓會選「同心互補」的人

2019-11-10 11:42

柯文哲現身竹東中央市場 民眾驚呼「野生阿伯」

2019-11-10 10:41

蘇貞昌：若非民進黨，韓國瑜連滷肉飯都沒得吃

2019-11-10 13:53

蘇貞昌從蚊子顧到豬仔秀政績 臉書影片被玩壞狂「RRRR」

2019-11-10 09:20

韓國瑜批蔡英文：講出來嚇死人 做出來笑死人

2019-11-10 15:53

台船爆動員挺蔡 阮昭雄：不應隨便扣帽子羞辱工會自主

2019-11-10 13:12

蘇震清莊瑞雄「互換」說 莊瑞雄：一頭霧水

2019-11-10 12:10

台船工會發動員令600人挺蔡英文 理事長：她支持潛艦國造

2019-11-10 12:48

韓國瑜國防政策將出爐 軍購將全部繼續已告知美方

2019-11-10 11:22

即使小黨也愛台、支持蔡 羅文嘉籲勿投：免浪費

2019-11-10 12:06

影／李佳芬與馬英九破冰？兩人握手但互動僅數秒

2019-11-10 12:57

蔡總統累了嗎？ 口誤呂孫綾為呂秀綾

2019-11-10 18:13

韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00

張善政副手就位 綠委：加分有限

2019-11-10 20:18

卓榮泰嗆韓國瑜：「掠奪未完就被趕走」你們留著自己用

2019-11-10 12:52

民眾黨若進立院 柯文哲：聘沈富雄當總顧問

2019-11-10 15:51

副手是不是張善政？ 韓國瑜僅回：不是禿頭

2019-11-10 17:03

蔡英文：潛艦國造絕不是假議題 蔣介石開始就想做

2019-11-10 19:16

談性平教育 李佳芬：程序顛倒讓家長焦慮

2019-11-10 20:25

連戰替連勝文鋪路爭黨魁？ 侯友宜：開心更多人願做事

2019-11-10 16:49

呂秀蓮提取消每票30元的補助 廢除不分區、總統不連任

2019-11-10 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top