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「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

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呂秀蓮批愈選愈有錢 籲蔡英文韓國瑜捐補助款

2019-11-10 18:10台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台灣政治人物愈選愈有錢？前副總統呂秀蓮和前南投縣長彭百顯10日呼籲，廢除「劫貧濟富」的選舉公費補助，以及降低政黨補助的門檻與補助款，並要蔡英文總統和韓國瑜市長承諾當選後全數捐出。呂秀蓮更大膽提出總統應只能當一任，否則後2年往往為了拚選舉無法專心治國。

籲蔡、韓補助款助貧

呂秀蓮表示，不論是當選者或得票達到門檻的落選者，從1989年開始每票補助10元，1994年提高至30元。此舉造成了國庫的大失血，以蔡英文為例，光是參與2010新北市長與2012、2016年總統等3場選舉，就獲得4億2,111萬元的補助！更別提其他長年在政壇打滾的政治人物，累積起來恐怕是天文數字。

「目前台灣政府負債已超過24兆台幣，而且貧富懸殊大，台灣約有26萬低收及中低收入戶。」呂秀蓮強調。有鑑於此，她分文未取從競選桃園市長和兩任副總統得到的補助款，都是花在助貧和成立國家展望文教基金會，更與陳水扁一起將正副總統薪資砍半。

她舉例，過去蔡英文參選2012年總統時，曾發起三隻小豬小額募款，然而很多捐款者其實沒什麼錢，蔡英文卻是家財萬貫，於是建議蔡英文將部分捐款作為脫貧基金。蔡英文曾透過他人向呂承諾，後來卻遲遲不見行動，因此呂秀蓮呼籲蔡英文和韓國瑜宣示選後捐出補助款，以縮小台灣的貧富差距。

政黨補助門檻太高

彭百顯表示，現今台灣的政黨補助款，其實是過去民進黨大老許信良、黃信介等人跟李登輝要求的，初衷是協助反對黨成長，以健全台灣的政黨政治，如今民進黨早已成氣候，政黨補助款可以降低或是取消上限。呂秀蓮也補充，政黨的財務也應該透明化。

呂秀蓮說，對於政黨補助之門檻，台灣目前為3.5%的得票率，相對於其他先進國家算是很高，例如日本為2%，奧地利和法國為1%，德國甚至只需要0.5%，不過呂秀蓮並沒有明言台灣應該降至多少。呂秀蓮更大膽提出，台灣總統應該只能當一任，否則很多人前2年都是在學習當總統，後2年則是當總統候選人。

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2020選舉呂秀蓮蔡英文韓國瑜

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