出席中醫後援會 小英：中醫貢獻大

2019-11-10 15:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



因10月出席「全國牙醫師後援會」造勢活動時，後援會長詹勳政揮舞戰旗時差點波及蔡總統，這次授旗予「全國中醫師後援會總會長」柯富揚（前排右）的環節受維安人員緊盯。（photo by蔡英文競選辦公室） 分享 facebook 小英開場笑說：「家裡有幾個西醫，但他們都對中醫比較有興趣欸！」總統蔡英文10日上午至彰化縣跑出席「全國中醫師後援會」造勢活動，對現場約800位中醫界支持者稱讚說，「中醫對全民健康有重大貢獻」，因此執政團隊的衛福部長陳時中特別重視中醫，是政府有史以來與中醫師溝通最好的時候。

蔡總統說，中醫理論、實作中包含了前人重要智慧，「中醫對全民健康、身心發展有重大貢獻，政府正積極推動中醫全面性的優質發展。」談到中西醫整合醫療，蔡英文表示，政府正推動「在醫療體系裡納入更多中醫服務項目」，現在中醫健保的試辦計畫當中，包括癌症、孕產照護、兒童過敏性鼻炎跟急症，都已有提供健保給付。

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此外，衛福部在上月推出的《中醫藥發展法草案》鼓勵中醫藥研發，並訂定「國家級產業輔導計畫」，即將送至行政院院會，希望未來進立法院也能加速通過。

蔡英文接著打出經濟牌說，台灣今年已經連續三季，經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，歸功於過去三年多來政府對「投資環境」的努力。而包括中醫的長照2.0在她剛就任時只有50億預算，明年預算已經有400億。長照規模將持續擴大，中醫師將在長照產業中扮演重要角色。

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