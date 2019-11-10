親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
失聯移工成黑戶
政治
軍事
綜合

遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

出席中醫後援會 小英：中醫貢獻大

2019-11-10 15:11台灣醒報 記者張元融╱台北報導

因10月出席「全國牙醫師後援會」造勢活動時，後援會長詹勳政揮舞戰旗時差點波及蔡總...
因10月出席「全國牙醫師後援會」造勢活動時，後援會長詹勳政揮舞戰旗時差點波及蔡總統，這次授旗予「全國中醫師後援會總會長」柯富揚（前排右）的環節受維安人員緊盯。（photo by蔡英文競選辦公室）
分享
小英開場笑說：「家裡有幾個西醫，但他們都對中醫比較有興趣欸！」總統蔡英文10日上午至彰化縣跑出席「全國中醫師後援會」造勢活動，對現場約800位中醫界支持者稱讚說，「中醫對全民健康有重大貢獻」，因此執政團隊的衛福部長陳時中特別重視中醫，是政府有史以來與中醫師溝通最好的時候。

蔡總統說，中醫理論、實作中包含了前人重要智慧，「中醫對全民健康、身心發展有重大貢獻，政府正積極推動中醫全面性的優質發展。」談到中西醫整合醫療，蔡英文表示，政府正推動「在醫療體系裡納入更多中醫服務項目」，現在中醫健保的試辦計畫當中，包括癌症、孕產照護、兒童過敏性鼻炎跟急症，都已有提供健保給付。

此外，衛福部在上月推出的《中醫藥發展法草案》鼓勵中醫藥研發，並訂定「國家級產業輔導計畫」，即將送至行政院院會，希望未來進立法院也能加速通過。

蔡英文接著打出經濟牌說，台灣今年已經連續三季，經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，歸功於過去三年多來政府對「投資環境」的努力。而包括中醫的長照2.0在她剛就任時只有50億預算，明年預算已經有400億。長照規模將持續擴大，中醫師將在長照產業中扮演重要角色。

【更多精采內容，詳見

2020選舉蔡英文

相關新聞

影／韓國瑜將宣布副手 朱立倫：韓會選「同心互補」的人

2019-11-10 11:42

選蔡英文民主自由才不會打折？ 王明鉅：現已被打折

2019-11-10 14:37

醫師節大會入口放挺英看板 公會理事長：是挺邱泰源

2019-11-10 14:35

動員造勢不參加須請假 台船工會：幹部內規

2019-11-10 14:33

台船工會動員挺小英 陳其邁：尊重自由表達意願

2019-11-10 14:09

參加全國中醫師後援會 蔡英文：未來中醫是大科

2019-11-10 14:05

李佳芬說住過雲林才知被看不起苦 蘇治芬：從不覺得

2019-11-10 14:02

蘇貞昌：若非民進黨，韓國瑜連滷肉飯都沒得吃

2019-11-10 13:53

影／郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52

韓國瑜兩岸、國防政策將出爐 擬設兩岸決策諮詢機制

2019-11-10 13:48

彰化一前一後現身輔選 「蔡賴配」升溫

2019-11-10 13:42

馬英九、李佳芬同台 短暫互動

2019-11-10 13:20

韓國瑜潛艦國造是假議題被罵翻 宋瑋莉還原是講這個

2019-11-10 13:17

郭幕僚否認郭宋配 「消息靈通」回應太快

2019-11-10 13:15

宋拿郭墊腳？柯試風向？郭宋配傳陰謀論

2019-11-10 13:13

台船爆動員挺蔡 阮昭雄：不應隨便扣帽子羞辱工會自主

2019-11-10 13:12

韓國瑜：對美軍購不變、不徵兵

2019-11-10 13:09

影／李佳芬與馬英九破冰？兩人握手但互動僅數秒

2019-11-10 12:57

卓榮泰嗆韓國瑜：「掠奪未完就被趕走」你們留著自己用

2019-11-10 12:52

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

2019-11-10 12:48

台船工會發動員令600人挺蔡英文 理事長：她支持潛艦國造

2019-11-10 12:48

動員參加蔡總部成立 綠委：台船工會幫忙造勢是傳統

2019-11-10 12:43

拿郭台銘墊腳？柯文哲試風向？郭宋配傳陰謀論

2019-11-10 12:27

張老師年會李佳芬遲到 與馬同台互動只有短短幾秒握手

2019-11-10 11:39

獨／韓國瑜兩岸政策 擬創設兩岸決策諮詢機制

2019-11-10 11:26

韓國瑜國防政策將出爐 軍購將全部繼續已告知美方

2019-11-10 11:22

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

2019-11-10 11:05

影／郭宋配成形？ 劉宥彤：僅初步討論大選事情

2019-11-10 11:04

蘇貞昌從蚊子顧到豬仔秀政績 臉書影片被玩壞狂「RRRR」

2019-11-10 09:20

陳其邁：再給我們四年 台灣定會成為美麗而偉大的國家

2019-11-10 08:45

影／蔡英文承諾 提升台美關係、保衛台灣主權

2019-11-10 08:02

小英第一個競總在高雄成立 韓國瑜和藍營老神在在？

2019-11-10 01:03

新聞眼／加分？互斥？宋楚瑜關鍵拼圖

2019-11-10 00:33

郭宋配成形？蔡英文：只是傳言 韓：公平競爭

2019-11-10 00:28

郭宋配？郭台銘語透玄機「你們消息怎麼那麼靈通」

2019-11-10 00:23

北台灣激戰／韓轟綠執政變匈奴 蔡喊「我需要再4年改革」

2019-11-10 00:04

韓副手二擇一？ 傳出張善政、李四川

2019-11-09 23:56

輔選趕場…蔡：民主自由 是選戰最大意義

2019-11-09 23:53

三個準備…韓：抹黑打壓 我完全看不起的

2019-11-09 23:48
看更多

熱門文章

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

2019-11-10 12:48

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

2019-11-09 20:37

郭國文打敗謝龍介山區卻輸4千票 老農父親披彩帶拚翻轉

2019-11-09 19:56

韓國瑜看郭宋配：樂觀其成 我們公平競爭

2019-11-09 15:54

柯文哲：民進黨做壞事還不准人家講

2019-11-10 09:40

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

2019-11-09 15:45

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

2019-11-10 11:05

影／韓國瑜親自做帝王酥 「有一種很奇妙的感覺」

2019-11-09 18:40

黃國昌不分區排名呼之欲出 知情人士：會排「這位置」

2019-11-09 16:05

士林三玉宮首次總統參拜 人潮多到隔條街

2019-11-09 20:15

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

韓副手二擇一？ 傳出張善政、李四川

2019-11-09 23:56

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

送100公斤活豬表支持 嘉義民眾望立委換人做做看

2019-11-09 22:48

小英第一個競總在高雄成立 韓國瑜和藍營老神在在？

2019-11-10 01:03

調查報導／移工黑戶寶寶 2大黑數...官方數據只是冰山一角

2019-11-10 00:40

影／韓國瑜要大家看他的臉 高清無碼版就這張啦

2019-11-09 20:00

台灣如何才能團結？ 賴清德用「鑄劍去除雜質」比喻

2019-11-10 01:32

調查報導／法規漏洞 關鍵2個月...生完小孩趕緊逃

2019-11-10 00:58

北宜直鐵變北宜高鐵 交通部次長曝高鐵延伸宜蘭內幕

2019-11-10 11:55

戰立院副龍頭及最強菜農 親民黨推政治素人參選

2019-11-09 18:31

調查報導／逃逸移工 群聚二千公尺野山

2019-11-10 00:55

影／韓國瑜將宣布副手 朱立倫：韓會選「同心互補」的人

2019-11-10 11:42

蔡總統周六大趕場 「我需要再四年」繼續做改革

2019-11-09 15:32

民進黨不分區爭議 傳蘇震清考慮與莊瑞雄互換

2019-11-10 00:14

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

郭家軍列民眾黨不分區 柯郭「談好了」

2019-11-10 00:24

北台灣激戰／韓轟綠執政變匈奴 蔡喊「我需要再4年改革」

2019-11-10 00:04

時代力量不分區催票 訴求「亡昌感」

2019-11-10 00:20

郭宋配？郭台銘語透玄機「你們消息怎麼那麼靈通」

2019-11-10 00:23

【即時短評】立法其實很專業 不分區立委怎提名

2019-11-09 23:35

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

柯文哲現身竹東中央市場 民眾驚呼「野生阿伯」

2019-11-10 10:41

新聞眼／加分？互斥？宋楚瑜關鍵拼圖

2019-11-10 00:33

首里琉球王座是「MIT」！ 原來是國家工藝成就獎得主操刀

2019-11-10 00:36

影／外傳郭宋配？蔡沁瑜：22號前都有可能

2019-11-09 16:51

蘇貞昌從蚊子顧到豬仔秀政績 臉書影片被玩壞狂「RRRR」

2019-11-10 09:20

韓國瑜國防政策將出爐 軍購將全部繼續已告知美方

2019-11-10 11:22

郭宋配不配？學者看衰：「老老配」恐欲振乏力

2019-11-09 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top