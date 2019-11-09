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豪宅風波／蔡：不能一句國家機器打死所有人

2019-11-09 00:19聯合報 記者林敬殷沈婉玉／台北報導

藍綠攻防豪宅風波，蔡英文總統昨說，「不能一句國家機器就打死所有的人」。記者曾吉松...
藍綠攻防豪宅風波，蔡英文總統昨說，「不能一句國家機器就打死所有的人」。記者曾吉松／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜陷入豪宅風波，藍營質疑國家機器介入，府院黨昨聯手反擊。蔡英文總統表示，指控國家機器要有證據，「不能一句國家機器就打死所有的人」；行政院長蘇貞昌說，韓國瑜不必疑神疑鬼，韓自稱庶民，應要向社會解釋清楚。

對於韓國瑜質疑，政府只有台肥、國稅局兩個單位可能洩漏資料。財政部昨天連發兩篇聲明，連學者出身、一向被認為個性溫和的財政部長蘇建榮也措辭強硬點名韓國瑜「無的放矢」，汙衊國稅局官員，要求韓拿出證據，否則要道歉。

蔡總統還說，過去韓也有幾次指控有國家機器，後來都沒有證實有國家機器介入，韓要先講清楚是哪些個資外洩、哪個機關或特定單位有嫌疑，才能後續處理，不能一句國家機器就打死所有人。

對於國民黨反控蔡總統卅三歲就能在內湖買地，沒有資格批韓。蔡總統略微動怒說，「內湖這事情上次總統選舉國民黨已經炒過一次，不是嗎？當時都已釐清，舊事重提是一件沒有意義的事情」；她的財產都是長期持有，尤其多次選舉都已檢驗過。

蔡總統說，社會既然有質疑，韓也應該說清楚，「這件事情其實是一個誠信問題，也是群眾在檢驗候選人是不是言行一致」。

總統府發言人張惇涵說，韓需要的不是推給國家機器，若有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，大可不必像之前「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有。

民進黨主席卓榮泰說，韓該公開讓人民知道，不應唯唯諾諾、畏畏縮縮。立委林俊憲說，總統參選人的所作所為讓社會檢驗是民主機制，關國家機器什麼事？

2020選舉韓國瑜

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