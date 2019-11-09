豪宅風波／蔡：不能一句國家機器打死所有人

藍綠攻防豪宅風波，蔡英文總統昨說，「不能一句國家機器就打死所有的人」。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜陷入豪宅風波，藍營質疑國家機器介入，府院黨昨聯手反擊。蔡英文總統表示，指控國家機器要有證據，「不能一句國家機器就打死所有的人」；行政院長蘇貞昌說，韓國瑜不必疑神疑鬼，韓自稱庶民，應要向社會解釋清楚。

對於韓國瑜質疑，政府只有台肥、國稅局兩個單位可能洩漏資料。財政部昨天連發兩篇聲明，連學者出身、一向被認為個性溫和的財政部長蘇建榮也措辭強硬點名韓國瑜「無的放矢」，汙衊國稅局官員，要求韓拿出證據，否則要道歉。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡總統還說，過去韓也有幾次指控有國家機器，後來都沒有證實有國家機器介入，韓要先講清楚是哪些個資外洩、哪個機關或特定單位有嫌疑，才能後續處理，不能一句國家機器就打死所有人。

對於國民黨反控蔡總統卅三歲就能在內湖買地，沒有資格批韓。蔡總統略微動怒說，「內湖這事情上次總統選舉國民黨已經炒過一次，不是嗎？當時都已釐清，舊事重提是一件沒有意義的事情」；她的財產都是長期持有，尤其多次選舉都已檢驗過。

蔡總統說，社會既然有質疑，韓也應該說清楚，「這件事情其實是一個誠信問題，也是群眾在檢驗候選人是不是言行一致」。

總統府發言人張惇涵說，韓需要的不是推給國家機器，若有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，大可不必像之前「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有。

民進黨主席卓榮泰說，韓該公開讓人民知道，不應唯唯諾諾、畏畏縮縮。立委林俊憲說，總統參選人的所作所為讓社會檢驗是民主機制，關國家機器什麼事？