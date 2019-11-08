韓領軍「狂吼」團結 喊修軍公教年改

國民黨總統參選人韓國瑜昨接連出席醫藥後援會、全國軍公教警消挺韓團結大會，他承諾軍公教年改將修回合情、合理、合法的制度，盼大家發出「狂吼」，團結讓國民黨明年勝選。韓也批評，「有幾流的人民，就會選出幾流的國家領導人和政府」，民進黨執政三年多來，台灣真的受傷了，被困住了。

韓國瑜出席軍公教後援會，營造藍營大團結，國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、立委賴士葆、林奕華、李彥秀、費鴻泰等人皆到場。韓國瑜批評，民進黨執政「只有權力，沒有人民」，貪汙腐敗，治國無方，大量撒錢討好人民，騙到選票再說；未來一定要改變，重返執政後更要追分趕秒，振興台灣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他也說，民進黨執政讓退休軍公教警消心裡不甘心，對未來不放心。他呼籲軍公教警消從內心發出「狂吼」，展現團結力量，在明年大選「大團結、大爆發、大勝利」。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨呼籲軍公教警消界，明年選舉大團結、大爆發。記者杜建重／攝影 分享 facebook

韓國瑜表示，軍公教警消的不甘心，是認真為國服務一輩子，民進黨政府卻違背信賴保護原則大砍退休金。面對民進黨如此粗暴的方式，他保證未來國民黨重返執政，一定會將年改修回到合情、合理、合法的制度，這是他「非常莊嚴的承諾」，更是發自內心神聖的承諾。

對於台灣的醫療服務，韓國瑜表示，台灣最值得驕傲的，除了民主、農業外，就是醫療及全民健保，連美國前總統歐巴馬都稱讚；優秀的醫療除了幫助台灣國人外，更可以擴大市場，例如長照，再過六年台灣進入超高齡社會，醫療、長照、輔助設備各方面都要積極投入。

韓國瑜說，他堅信政治工作若無法照顧弱勢，政府交出再好的數字都是鬼扯蛋，都該下台；沒有任何一個國家會等台灣，必須趕快接軌，醫療與醫護人員長照將是台灣最能抬頭挺胸的醫療產業鏈，「是天使，是菩薩，幫助病患，也幫助台灣更美好」。

韓：找到副手了 過兩天宣布

【記者劉宛琳／台北報導】民進黨「蔡賴配」逐漸成形，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選也成為各界焦點。資深媒體人黃暐瀚昨天播出韓國瑜專訪，對於副手人選，韓國瑜證實說，他已經確定找到副手，但先讓他賣個關子，過兩天再正式宣布。

外傳蔡賴配下周四之前宣布，但蔡英文總統一再重申，「會在最適當時機宣布最佳組合」。韓國瑜若在近日宣布副手人選，時序可能比蔡英文還快。

黃暐瀚詢問，目前檯面上可能的副手人選，是否包括新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、行政院前院長張善政以及立委江啟臣？韓國瑜表示，他們都非常優秀，但要過兩天才正式宣布。韓國瑜還開玩笑說，「我很想告訴你」；黃暐瀚說，不用告訴他人選，只要回答確定找到搭檔了嗎？韓國瑜說，確定找到副手，很快就會讓大家知道。