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韓領軍「狂吼」團結 喊修軍公教年改

2019-11-08 23:59聯合報 記者劉宛琳王寓中／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨接連出席醫藥後援會、全國軍公教警消挺韓團結大會，他承諾軍公教年改將修回合情、合理、合法的制度，盼大家發出「狂吼」，團結讓國民黨明年勝選。韓也批評，「有幾流的人民，就會選出幾流的國家領導人和政府」，民進黨執政三年多來，台灣真的受傷了，被困住了。

韓國瑜出席軍公教後援會，營造藍營大團結，國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、立委賴士葆、林奕華、李彥秀、費鴻泰等人皆到場。韓國瑜批評，民進黨執政「只有權力，沒有人民」，貪汙腐敗，治國無方，大量撒錢討好人民，騙到選票再說；未來一定要改變，重返執政後更要追分趕秒，振興台灣。

他也說，民進黨執政讓退休軍公教警消心裡不甘心，對未來不放心。他呼籲軍公教警消從內心發出「狂吼」，展現團結力量，在明年大選「大團結、大爆發、大勝利」。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨呼籲軍公教警消界，明年選舉大團結、大爆發。記者杜建...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨呼籲軍公教警消界，明年選舉大團結、大爆發。記者杜建重／攝影
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韓國瑜表示，軍公教警消的不甘心，是認真為國服務一輩子，民進黨政府卻違背信賴保護原則大砍退休金。面對民進黨如此粗暴的方式，他保證未來國民黨重返執政，一定會將年改修回到合情、合理、合法的制度，這是他「非常莊嚴的承諾」，更是發自內心神聖的承諾。

對於台灣的醫療服務，韓國瑜表示，台灣最值得驕傲的，除了民主、農業外，就是醫療及全民健保，連美國前總統歐巴馬都稱讚；優秀的醫療除了幫助台灣國人外，更可以擴大市場，例如長照，再過六年台灣進入超高齡社會，醫療、長照、輔助設備各方面都要積極投入。

韓國瑜說，他堅信政治工作若無法照顧弱勢，政府交出再好的數字都是鬼扯蛋，都該下台；沒有任何一個國家會等台灣，必須趕快接軌，醫療與醫護人員長照將是台灣最能抬頭挺胸的醫療產業鏈，「是天使，是菩薩，幫助病患，也幫助台灣更美好」。

韓：找到副手了 過兩天宣布

【記者劉宛琳／台北報導】民進黨「蔡賴配」逐漸成形，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選也成為各界焦點。資深媒體人黃暐瀚昨天播出韓國瑜專訪，對於副手人選，韓國瑜證實說，他已經確定找到副手，但先讓他賣個關子，過兩天再正式宣布。

外傳蔡賴配下周四之前宣布，但蔡英文總統一再重申，「會在最適當時機宣布最佳組合」。韓國瑜若在近日宣布副手人選，時序可能比蔡英文還快。

黃暐瀚詢問，目前檯面上可能的副手人選，是否包括新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、行政院前院長張善政以及立委江啟臣？韓國瑜表示，他們都非常優秀，但要過兩天才正式宣布。韓國瑜還開玩笑說，「我很想告訴你」；黃暐瀚說，不用告訴他人選，只要回答確定找到搭檔了嗎？韓國瑜說，確定找到副手，很快就會讓大家知道。

2020選舉

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