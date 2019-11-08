綠打南港豪宅 韓稱欲加之罪 藍營：國家機器洩個資

2019-11-08 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



針對南港豪宅爭議，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

綠營持續追打南港豪宅案，國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，他與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務仍無法負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售；一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料，他「寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏」。

壹週刊前天報導，指韓家曾出手訂下總價近七千二百萬元北市南港豪宅；報導一出，民進黨立委接力追擊，還拿出資料批判韓國瑜「特權」，施壓建案業主台肥。

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韓：僅國稅局與建商知交易資訊

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之在政論節目表示，韓國瑜當年買的是預售屋，在那段時間沒有做財產申報，理應不會有姓名等登記資料，也沒有實價登錄，「消息為什麼會走漏？合理懷疑是國家機器！」

韓國瑜表示，八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報義務，合約權利轉讓完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部分並未公開，在政府大力推動個資保護之際，壹週刊竟能取得他的個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

南港經貿園區台肥建案「日升月恆」。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台肥：借錢給韓不是個案是通案

民進黨立委林俊憲質疑韓國瑜施壓台肥。台肥表示，民眾原先購買豪宅貸款可達七成，但二○一二年新法規上路後，貸款成數降為五成，當時部分住戶表示資金轉不過來，希望台肥能借款給住戶；借錢給韓國瑜不是個案，而是通案。

韓國瑜表示，當時他離開立法院十幾年，長期沒有工作，當立委都沒有施壓，卻遭指在失業狀態施壓，那時心情應該是到按摩店紓壓，怎麼可能施壓？民進黨立委欲加之罪、何患無辭。韓國瑜說，他的個資被不當洩漏，相關單位應該去查，這不光是他個人，更攸關二千三百萬人民的權益。

韓競辦表示，韓過戶前就認賠殺出，二○一一年購屋、二○一六年出售，期間用存款支應工期款，六年付了一千多萬元，等到要過戶時，發現貸款壓力太大買不起，決定出售；房子沒有過戶，也未啟動貸款程序，預售階段只有當時的建商、台肥知情，為什麼個資會被人拿到？讓人不寒而慄。

府方：稱國家機器介入要有證據

壹週刊昨天在官方臉書聲明，經匯集官司、實價登錄資訊、並且還採訪住戶、房產仲介、親近韓家人士，最後在向韓競辦發言人何庭歡查證並得到證實後，才推出報導。

蔡英文總統酸韓，「請大家不要忘了，前陣子韓還有追蹤器問題，這事到現在都還沒有搞清楚。」總統府秘書長陳菊說，韓稱國家機器介入要有證據，歡迎提供證據。