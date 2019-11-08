被影射喬事 黃珊珊：只協助聯絡 陳情人非韓國瑜

南港豪宅案被影射「喬事」的黃珊珊表示，只是協助陳情人聯絡。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

韓國瑜遭周刊指稱購買北市南港七千多萬元豪宅，還疑似施壓台肥借錢，台北市副市長黃珊珊被影射當時負責「喬事」。黃珊珊昨表示，當時的台肥董事長鍾榮吉為親民黨前秘書長，她才協助陳情人聯絡，而陳情人並非韓國瑜或李佳芬。

國民黨前立委蔡正元也是購屋者之一，他表示，當時契約裡就明定能貸款七成，最後因央行打房，僅有五成貸款，很多住戶指台肥違約，有四十多個住戶聯合向台肥提出抗議，台肥參考其他建商做法，才自行吸收二成資金，貸款給住戶。他高度懷疑這些資料是由台肥流出，外流的目的具有政治操作動機。

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被影射「喬事」的黃珊珊說，她當時是議員，每周二提供選民法律服務，有一群人帶了跟台肥的合約來詢問。因事情的爭議不是單純可以歸責於買方，而是央行的貸款限制，台肥合約寫說可貸七成，結果只能貸五成，造成他們無法立即湊出二成的差額。

黃珊珊說，此事她幫不上忙， 但因當時台肥董事長是曾任親民黨秘書長鍾榮吉，她唯一辦法就是把民眾的困難反映給台肥，所以才跟鍾聯絡，告訴鍾這些民眾有困難。

黃珊珊表示，她記得當時鍾找了幾個經理、法務，說以後就直接聯絡。一般來說，若沒有處理好，陳情人會再來，但陳情人之後再沒來過，表示已經跟公司有一些協商。

黃珊珊強調，選民服務都會留下名字，她不記得有韓這個人跟這個事。