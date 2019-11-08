韓國瑜拋勞動3箭 無薪假由保險支付6成薪

國民黨總統參選人韓國瑜（後排中）昨天到新竹縣世光教養院探視院童，關心教養院環境與需求。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜繼學貸免息政見，昨天再拋勞保、勞退、就保等協助低薪的「勞動三箭」，包括將修法保障勞工在無薪假期間仍能獲得保險支付投保薪資的六成；政府同額補貼低薪青年勞工自提退休金；當選總統後的兩年內編足新台幣一千億元預算撥補勞保基金。

因應超高齡社會，為建構「照顧不離職」環境，將修法提供勞工每年十八天家庭照顧假，其中七天給付「津貼」；第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為九個月。

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韓國瑜國政團總召張善政指出，現在很多中部傳統製造業都在放無薪假，未來將修改就業保險法，讓無薪假也可以被保障，無薪假期間損失的薪水由保險支付投保薪資的六成。自僱型工作者、獨立工作者納入就業保險制度。

勞退方面，張善政表示，低薪勞工的薪水很難作為儲蓄，雖現在政府要求雇主每月提撥百分之六薪水到勞工「個人勞退專戶」，也開放勞工自提百分之六，但有百分之九十三的勞工沒有自提，可能是誘因不足。雇主提繳上限百分之六的部分，未來也會適時檢討並逐步提高提繳費率。

勞保方面，張善政說，蔡總統上任後說每年要撥補二百億元到勞保基金，但現在一塊錢都沒提撥，只在明年預算提二百億元去補勞保基金的洞，根本杯水車薪；若韓國瑜當選，將在兩年湊一千億元預算放到勞保基金。

針對青年低薪問題，張善政表示，將設計誘因，針對卅五歲以下的低薪勞工，只要願意提百分之一，政府就相對提百分之一，照顧勞工的退休生活；以上限百分之六、月薪三萬元為例，若勞工自提百分之三、每月九百元，政府就相對補貼九百元，也就是政府一年補貼勞工達一萬八百元。

對於韓國瑜的「勞動三箭」，全產總秘書長戴國榮說，方向沒問題，但財源從哪裡來？如何落實才不會產生排擠效應？以撥補一千億給勞保年金為例，短期缺口沒問題，但長期問題仍在。

對於同額補助卅五歲以下低薪青年勞工自提退休金，勞動部次長林明裕說，這是相對好的政見，勞動部先前已研議成熟，但這是重大政策，需務實搭配其他政策，才能一併解決低薪問題；但不該以年齡當門檻，用薪資當補助條件較合理。