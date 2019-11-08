新聞眼／韓蔡狂撒錢 低薪困境誰可解
2019-11-08 00:31
聯合報 本報記者張錦弘
愈靠近大選，藍綠就愈拚命撒銀彈。繼學貸免息，國民黨總統參選人韓國瑜昨又射出勞動政策三箭，蔡英文總統則加碼二到三歲幼托補助。不過，開再多支票仍未解決國內低薪問題，把經濟搞好，才是最有感政策。
韓國瑜日前拋出學貸免息的政見，一年估增加十六億元預算，雖然教育部憂恐套利的說法挨轟，但光省下每月兩、三百塊利息，仍無助解決低薪家庭學生被迫貸款、及低薪青年勞工還不起學貸的問題。唯有解決低薪問題，讓學生普遍不用貸款或有還款能力，才能治本。
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同樣地，韓國瑜主張同額補助低薪青年勞工自提退休金，看似利多，但對於月薪只有廿幾Ｋ、尤其高消費都會區的低薪族而言，微薄收入捉襟見肘，套句台語俚語：「生吃都不夠了，還想曬乾？」根本沒閒錢自提退休金，政策本意良善，但看得到，卻可能吃不到。至於每年要撥補一千億元挹注勞保基金，恐怕也是杯水車薪，無法根本解決基金「繳少領多」的破產危機，且恐排擠其他預算。執政黨一再加碼幼托補助政策，也難讓家長普遍有感，根本問題在於公立或準公共化平價幼托機構仍不夠。
從觀光、勞工到教育問題，藍綠能想到的解方，似乎只有不斷撒錢補助，但多淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳，改善經濟及薪資結構的治本良方，卻付之闕如。不論誰勝選，民眾難期待就會有好日子過。
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