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新聞眼／韓蔡狂撒錢 低薪困境誰可解

2019-11-08 00:31聯合報 本報記者張錦弘

國民黨總統參選人韓國瑜（左）昨參訪新竹縣世光教養院，與小朋友合唱「我們都是一家人...
國民黨總統參選人韓國瑜（左）昨參訪新竹縣世光教養院，與小朋友合唱「我們都是一家人」。 記者陳正興／攝影
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愈靠近大選，藍綠就愈拚命撒銀彈。繼學貸免息，國民黨總統參選人韓國瑜昨又射出勞動政策三箭，蔡英文總統則加碼二到三歲幼托補助。不過，開再多支票仍未解決國內低薪問題，把經濟搞好，才是最有感政策。

韓國瑜日前拋出學貸免息的政見，一年估增加十六億元預算，雖然教育部憂恐套利的說法挨轟，但光省下每月兩、三百塊利息，仍無助解決低薪家庭學生被迫貸款、及低薪青年勞工還不起學貸的問題。唯有解決低薪問題，讓學生普遍不用貸款或有還款能力，才能治本。

蔡英文總統（左）昨天在立委蘇巧慧（右二）陪同下，前往樹林訪視幼兒園。 記者杜建重...
蔡英文總統（左）昨天在立委蘇巧慧（右二）陪同下，前往樹林訪視幼兒園。 記者杜建重／攝影
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同樣地，韓國瑜主張同額補助低薪青年勞工自提退休金，看似利多，但對於月薪只有廿幾Ｋ、尤其高消費都會區的低薪族而言，微薄收入捉襟見肘，套句台語俚語：「生吃都不夠了，還想曬乾？」根本沒閒錢自提退休金，政策本意良善，但看得到，卻可能吃不到。至於每年要撥補一千億元挹注勞保基金，恐怕也是杯水車薪，無法根本解決基金「繳少領多」的破產危機，且恐排擠其他預算。執政黨一再加碼幼托補助政策，也難讓家長普遍有感，根本問題在於公立或準公共化平價幼托機構仍不夠。

從觀光、勞工到教育問題，藍綠能想到的解方，似乎只有不斷撒錢補助，但多淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳，改善經濟及薪資結構的治本良方，卻付之闕如。不論誰勝選，民眾難期待就會有好日子過。

2020選舉韓國瑜學貸退休金教育部薪資蔡英文台語

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