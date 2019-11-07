韓「母語在家學」說 藍綠互槓

2019-11-07 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南報導



李退之（左）、林宜瑾指「韓國瑜長期生活在北京話生活圈，才會歧視貶低母語。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

台南小英競選總部發言人李退之、立委參選人林宜瑾昨天質疑韓國瑜夫婦「母語在家學」說法，抨擊兩人「長期生活在北京話生活圈，才會貶低母語的重要性」，呼籲「所有媽媽站出來，抵制這種歧視言論」。國民黨台南市黨部主委謝龍介反嗆這就是典型的「白白布要染做黑」，韓國瑜明明沒有主張以外語取代母語，而是學校加強外語教學，母語推廣在家教育，民進黨這是典型的惡意扭曲，不足為取。

林宜瑾表示，許多台灣人都經過小時候講台語被罰，歌仔戲和布袋戲被禁的年代，只有威權統治的年代，才會嚴格限制人民必須學習什麼語言。

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李退之則說，「這一對夫婦長期生活在北京話生活圈，所以覺得學習在地母語沒有價值，韓國瑜自稱庶民，其實根本不庶民；自稱接地氣，其實只是竹籬笆內的地氣」。

謝龍介不滿綠營攻訐反問，母語難道不是在家學、跟母親家人對話，最有效率也能學得最道地嗎？教育部主導的教材，有辦法涵蓋到各種母語嗎？有各種母語合格師資嗎？同一母語又有那麼多種又有不同方言口音，教育部推出一套自以為是的母語教育政策，自己做不到做不好，卻要栽贓別人。