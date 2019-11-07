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中文攻武嚇…美國務院鼓勵500大企業投資台灣

蔡總統談長照和托育 長幼皆照顧

2019-11-07 19:13中央社 雲林縣7日電

總統蔡英文今天下午到雲林縣第一選區（海線）走訪，談長照2.0和托育政策，立委蘇治芬當面為地方建設請願，蔡總統允諾外，同時期盼連任成功，國會席次過半，繼續帶領台灣。

蔡總統今天下午到雲林縣水林鄉順天宮、四湖鄉參天宮等宮廟參拜，最後陪蘇治芬到虎尾鎮掃街，現場氣氛熱絡，高喊「當選！」蔡總統親切地與民眾擊掌打招呼。

蔡總統致詞時提到，過去3年政府打好台灣基礎，未來4年將穩定成長，現在的執政團隊推動托育、農業政策，撥打1966專線就有專人服務。

此外，政府規劃願景，推動各鄉鎮成立24小時長照機構，明年長照總預算達史上新高的400億元，加上托育政策，0到6歲小朋友政府通通來照顧，從幼兒到年長者通通都有。

蔡總統指出，台灣受到國際投資的青睞，是高科技投資的好環境，台灣有最優秀的人才，國家的民主保障人民自由，民主自由是台灣最重要的資產，有主權才有民主自由，香港的例子告訴我們，要好好維護主權。

蘇治芬向蔡總統請願，明年度將雲林縣農水路問題納入前瞻計畫，經費至少1億元，蔡總統允諾。

蔡總統希望大家不僅要支持她連任，也要支持認真做事的好立委蘇治芬，政黨票也投民進黨，讓民進黨國會過半，讓蔡英文繼續帶領台灣。

2020選舉蔡英文2020選舉雲林縣立委長照托育

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