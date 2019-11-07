「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三
2019-11-07 14:21聯合新聞網 綜合報導
親民黨主席宋楚瑜傳出可能五度參選總統，資深媒體人黃創夏認為，此事若成真，國民黨總統候選人韓國瑜就「麻煩大了」，在整個大選戰局中恐將淪為「老三」。
親民黨發言人張碩文日前表示，宋楚瑜披戰袍的機率高達8成，對此黃創夏在臉書發表看法。他說，三成不表態的選民中，特別是偏藍者，「以瑜制瑜」可能會變成他們心裡最舒坦的選項，因為就口才、政策能力、對台灣的熟悉度等各項特質來看，宋楚瑜都比韓國瑜優秀太多。
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他解釋，過去的「宋粉」與「韓粉」有著高度重疊，尤其是許多來自軍公教體系的選民，其實都是以前宋楚瑜的支持者。而隨著韓國瑜荒腔走板的表現，可能會讓「韓流歸宋」，屆時韓國瑜將會跌破20%的死亡線，呈現「兵敗如山倒」的頹勢。所以對於期盼消滅「國瑜黨」的正統國民黨來說，此時此刻正是「以瑜制瑜」的絕佳時機。
黃創夏舉出三個有助國民黨「災後重建」的可能性：如果韓國瑜的得票率低於朱立倫2016年的381萬票呢？如果拉高「大泛藍」立委席次，是不是會比韓國瑜體系更安心？如果韓國瑜變成第三，是否就無法挾韓流以令黨中央？
他指出，「以瑜制瑜」如同一盞暗室明燈，或許是正藍軍的最後生機。
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