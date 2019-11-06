韓國瑜靜態民調輸蔡英文8％ 藍：動態民調勝出

2019-11-06 15:19 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台灣競爭力論壇於6日發布最新2020總統大選民調，調查期間為3、4日，以電話訪問隨機抽樣調查。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

蔡總統民調大幅領先是事實，但韓國瑜也正在止跌回升！泛藍的台灣競爭力論壇執行長謝明輝6日公佈新一波總統大選民調表示，選舉民調分為動態與靜態，國民黨總統參選人韓國瑜的靜態民調雖落後對手蔡英文8％，但街頭人氣與網路熱度卻是韓勝過蔡，顯示本次民調又將出現失準現象。

龐：庶民是調查黑數

「街頭人氣與網路熱度都是韓大勝蔡，讓學界不得不推測，這次總統選舉的民調將失準。」謝明輝表示，動態民調方面，韓國瑜請假參選以來，造勢行程一場比一場更沸騰，且網路聲量上「韓領先蔡3倍」，甚至近期賭盤「韓蔡PK一比一」都已封牌。

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「靜態民調無法完全反應韓國瑜的真實支持度！」理事長龐建國說，原因有二：1.蔡利用國家資源，對媒體鋪天蓋地的控制，造成沈默螺旋現象。（支持韓的民眾不敢表態）2.多數庶民人口本身難以被調查到，因為他們晚上都要擺地攤、做生意，而民調通常是在晚間6~8點打電話，因此成為調查上的黑數。

韓支持度高的佐證

此外，謝明輝還提出，韓具備蔡缺乏的五力：感動人民意識形態的感染力、號召力與動員力、浩大場面的影響力以及媒體播送形成的「同心圓擴散力」。理事長龐建國則說，韓國瑜請假參選後，支持度已往上拉抬，並轟「外界發佈蔡領先15~20%的民調都是在帶風向。」

靜態民調方面，此次調查顯示，總統對決支持度為蔡42%、韓33%；政黨支持度為國民黨31％、民進黨24％。而另一項，針對韓國瑜白胖說，設計出的題目「蔡總統執政三年多以來，許多基層民眾生活得很辛苦，但是民進黨的政治人物吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗，讓人感覺白白胖胖的。」卻有44%同意、45%不同意。謝明輝據此推論，「韓的真實支持度」與蔡42%相近。

「長期而言，國民黨政黨支持度在31~35％、民進黨在23~26%之間浮動。」謝明輝進一步推估立委不分區安全席次，國民黨14~16席、民進黨12~14席、民眾黨與時力2~3席。此外，目前政黨支持度僅1.7%的親民黨，就得看宋楚瑜若參選總統後，能帶起多少政黨票。

彭：蔡大幅領先是事實

蔡英文的負面指標有，有7成民眾「不相信陳明文高鐵遺忘300萬的說法」、近5成認為「蔡政府由敗選者聯盟組成，不適當」、「蔡包庇親信下屬」。龐建國也說，韓國瑜現在最大的硬傷是「參選正當性」，民眾討厭韓的主因，不是韓能力不足，而是「剛當選高雄市長就想選總統」備受質疑。

「有別於訴諸政黨對決的常態選舉，韓只有打庶民經濟牌（非常態選舉）才能勝選！」世新大學新聞系教授彭懷恩評論，綜合近期各家民調，蔡英文支持度領先從最低8%到最高15%都有，「蔡大幅領先是事實。」不過，韓國瑜近期「止跌回升」也是事實。

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