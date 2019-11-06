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蔡英文搶後備軍人票 上任首出席後備軍人輔導工作會議

2019-11-06 14:29聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

蔡總統下午將首度主持「108年後備軍人輔導工作會議」。 圖／聯合報系資料照片
蔡總統下午將首度主持「108年後備軍人輔導工作會議」。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統自上任以來，今天下午首度主持「108年後備軍人輔導工作會議」，對500餘位後備軍人幹部談話。由於與會者平日多參與藍營色彩濃厚的「中華民國青溪總會」，因此蔡總統被質疑是藉由軍方主場優勢搞選舉花招。不過後備指揮部表示，後備軍人組訓與青溪無關，蔡總統出席是為勗勉後備軍人，鼓舞團體士氣。

對於邀請蔡總統出席，後備指揮部表示，後備動員是目前國防改革中的重要項目，也是整體防衛構想中重要一環，蔡總統應邀出席，除了慰勉並嘉許所有的後備輔導幹部，並期許後備能夠持續發揮輔導組織的能量，協助國軍提升全民國防共識，共同維護國家的安全，也代表對後備軍人的重視及肯定。

嗆選舉花招 青溪總會：挺藍營

不過，後備指揮部也不否認，今天下午與會者有大部分與青溪總會幹部重疊，平日也會參與青溪總會活動。

青溪總會理事長、國民黨立委廖國棟認為，後備軍人是國防部的系統之一，蔡總統理當每年都要去關心，但過去沒有任何動靜，甚至處理年金讓後備軍人及家眷都非常反感，現在的動作分明就是為選舉。廖國棟說，後備軍人與青溪弟兄有很多重疊，後備幹部與青溪關係也十分密切、友好，但青溪總會支持藍營，不會因蔡總統的選舉花招受到影響。

2020選舉蔡英文

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