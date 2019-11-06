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宋楚瑜拚2020 柯文哲：選第5次太累了

2019-11-06 00:39聯合報 記者鄭媁、李奕昕楊正海／台北報導

台北市長柯文哲昨被問到支不支持宋楚瑜選總統？柯說，如果真的要選第五次，太累了。 ...
台北市長柯文哲昨被問到支不支持宋楚瑜選總統？柯說，如果真的要選第五次，太累了。 記者杜建重／攝影
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親民黨主席宋楚瑜正朝參選總統方向前進，台北市長柯文哲昨在北市議會被問到支不支持宋選總統？柯文哲說，他覺得宋楚瑜太辛苦，如果真的要選第五次，太累了。國民黨主席吳敦義則向宋楚瑜喊話，認為宋是有遠見的，國民黨希望宋楚瑜現在的共同目標，就是讓民進黨下架。

台北市議員洪健益昨天質詢指親民黨總統門票本來要給柯文哲，但柯不選，宋又不願意給王金平，因為不想害王被開除黨籍，不排除自己上場，問柯有什麼看法？柯文哲說，他沒什麼看法，也許宋需要去拉抬親民黨不分區和立委選舉。

宋楚瑜接受蘋果日報專訪提及，為避免被國民黨扣上搗亂的帽子，寧願撕掉親民黨二○二○門票，也不要給立法院前院長王金平。親民黨組織部主任張碩文昨解釋，親民黨若和王金平太多曖昧，會導致王被開除黨籍，失去立委身分，親民黨不能害他。王金平昨天受訪僅回應「尊重」，至於接下來該怎麼走，他說，順其自然。

鴻海創辦人郭台銘是否支持宋楚瑜參選總統受關注，郭台銘幕僚劉宥彤昨表示，現在談這個還太早，因為目前還不清楚宋的動向，但也不排除跟親民黨有合作機會，等廿二日登記截止大勢底定，郭台銘就會表態支持哪個總統人選。

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