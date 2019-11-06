蔡英文到屏東 宣傳政績酸韓在家洗衣

總統蔡英文昨到屏東市歸來慈天宮，為「歸來媽祖」金身安座。 記者江國豪／攝影 分享 facebook 蔡英文總統昨天南下屏東連跑七個行程，對於韓國瑜陣營稱十一月民調將出現黃金交叉，蔡回應說，很少聽說民調可以預告的；民調不是重點，重點是政治人物的言行能不能被民眾信賴，韓向警方借廁所一事說詞反覆，常講一件事情後又改口，這個習慣不太好。

蔡英文昨為民進黨立委參選人鍾佳濱、莊瑞雄輔選，爭取不分區立委的蘇震清全程陪同，對於此行是否順道化解立委提名矛盾？蔡回「他們今天都來啦！」民進黨團結不是問題，會透過內部溝通解決選區問題。

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蔡英文在新園新惠宮開講時再次強調，蔡政府是顧主權的政府，「面對中國的文攻武嚇打壓，我有屈服嗎？」台灣要守住主權，守護尊嚴，就要選一個能堅持、守得住的總統，只有她做得到；為了將來政策順利推動，她高喊「總統過關！國會也要過半！」到屏東市歸來慈天宮參拜時，廟方送上「成功歸來」車票，祝蔡順利連任。

對於外傳韓國瑜到桃園造勢，警方不借廁所，蔡英文說，這件事警方很快澄清了，且還有影像，這事是沒問題的，倒是韓本人，第一時間說警方有幫忙，後來又改口，「他常常講一件事情又改口，這是滿不好的」。

韓前天在南投回應企業建議成立移工休閒區表示認同，蔡英文表示，不論社會大眾、政治人物或政府工作同仁，對移工朋友都要秉持一個觀念，就是移工幫助台灣朋友，必須要抱持尊重態度，不能有歧視態度。

對於韓在家裡洗衣服，蔡說，這些都是每天在家做的事情，為什麼要公布出來？民眾希望看到的應是韓國瑜在議會答詢。