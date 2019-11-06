韓國瑜走訪部落 樂當苗栗陶宣傳員

國民黨總統參選人韓國瑜昨天到苗栗展開傾聽之旅，從海線、山線再深入原住民部落，各地都吸引大批支持者，他表示「樂當苗栗陶宣傳員」，主張原住民孩子一定要享有同樣的教育機會。

韓國瑜苗栗傾聽之旅走訪6鄉鎮市，苗栗縣政壇泛藍陣營大咖齊聚，前幾年因財政問題針鋒相對的前、後任縣長劉政鴻、徐耀昌都現身同台力挺韓國瑜，展現苗栗藍營大團結氣勢。

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國民黨總統參選人韓國瑜（右二）昨參觀苗栗泰雅文化園區，穿泰雅族服飾發表理念；前縣長劉政鴻（左二）與縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（左三）同台。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

韓國瑜參訪五穀文化村時，驚豔苗栗陶跨越本土跟國際的豐富性，與產業座談時，他表達「樂當苗栗陶宣傳員」，未來政府發展大原則一定是衝刺國際化，不能被鎖住，也不敢忘記本土化，駐外單位要全部投入「貨出得去、人進得來」，導覽時他聽聞公館陶瓷業曾盛極一時，30多年前家家戶戶幾乎都在做，年產值逾百億元，直呼「厲害」！

韓國瑜昨天下午到泰雅文化園區，包括泰安鄉長劉美蘭、全縣2名原住民議員黃月娥、楊文昌，以及原住民立委孔文吉、部落人士多人到場力挺，韓國瑜強調下一代教育及國際化的重要，導覽員向韓國瑜介紹「泰雅三寶」文面、編織、口簧琴，還帶他參觀泰雅「汶水群男獵首刀」、獵槍等文物，韓國瑜也不時表達興趣並且提問。

傍晚到永貞宮參拜，韓說民進黨執政下出現新三民主義「民心思變、民不聊生、民氣可用」，3年半來經濟蕭條、外交困頓、新南向政策走不出去、海峽兩岸關係困頓碰撞，且家長對教育憂心忡忡，鄉親如對這些方面不滿，請給他及國民黨一個機會。