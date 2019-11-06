親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人臉辨識恐侵權
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

韓國瑜走訪部落 樂當苗栗陶宣傳員

2019-11-06 00:16聯合報 記者胡蓬生范榮達／苗栗報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨天到苗栗展開傾聽之旅，從海線、山線再深入原住民部落，各地都吸引大批支持者，他表示「樂當苗栗陶宣傳員」，主張原住民孩子一定要享有同樣的教育機會。

韓國瑜苗栗傾聽之旅走訪6鄉鎮市，苗栗縣政壇泛藍陣營大咖齊聚，前幾年因財政問題針鋒相對的前、後任縣長劉政鴻徐耀昌都現身同台力挺韓國瑜，展現苗栗藍營大團結氣勢。

國民黨總統參選人韓國瑜（右二）昨參觀苗栗泰雅文化園區，穿泰雅族服飾發表理念；前縣...
國民黨總統參選人韓國瑜（右二）昨參觀苗栗泰雅文化園區，穿泰雅族服飾發表理念；前縣長劉政鴻（左二）與縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（左三）同台。 記者胡蓬生／攝影
分享

韓國瑜參訪五穀文化村時，驚豔苗栗陶跨越本土跟國際的豐富性，與產業座談時，他表達「樂當苗栗陶宣傳員」，未來政府發展大原則一定是衝刺國際化，不能被鎖住，也不敢忘記本土化，駐外單位要全部投入「貨出得去、人進得來」，導覽時他聽聞公館陶瓷業曾盛極一時，30多年前家家戶戶幾乎都在做，年產值逾百億元，直呼「厲害」！

韓國瑜昨天下午到泰雅文化園區，包括泰安鄉長劉美蘭、全縣2名原住民議員黃月娥、楊文昌，以及原住民立委孔文吉、部落人士多人到場力挺，韓國瑜強調下一代教育及國際化的重要，導覽員向韓國瑜介紹「泰雅三寶」文面、編織、口簧琴，還帶他參觀泰雅「汶水群男獵首刀」、獵槍等文物，韓國瑜也不時表達興趣並且提問。

傍晚到永貞宮參拜，韓說民進黨執政下出現新三民主義「民心思變、民不聊生、民氣可用」，3年半來經濟蕭條、外交困頓、新南向政策走不出去、海峽兩岸關係困頓碰撞，且家長對教育憂心忡忡，鄉親如對這些方面不滿，請給他及國民黨一個機會。

2020選舉韓國瑜原住民國民黨徐耀昌新南向政策民進黨劉政鴻苗栗縣

相關新聞

蔡英文配賴清德 最快下周四宣布

2019-11-06 00:58

韓國瑜苗栗造勢 劉政鴻、徐耀昌破冰同台相挺

2019-11-06 00:52

蔡英文到屏東 宣傳政績酸韓在家洗衣

2019-11-06 00:55

宋楚瑜拚2020 柯文哲：選第5次太累了

2019-11-06 00:39

與僑界互動 李佳芬下月訪美

2019-11-05 23:40

李佳芬遭控歧視 林麗蟬：學母語最佳老師是家長

2019-11-05 22:12

韓國瑜狂被批 他舉蔡英文給年輕人開的10張芭樂票

2019-11-05 21:58

韓國瑜苗栗造勢 國民黨團結喊開6成5選票

2019-11-05 21:00

給韓國瑜團隊建議 吳敦義：不要拋太多議題

2019-11-05 19:24

宋楚瑜若選總統 吳敦義：他當然有權利振興親民黨

2019-11-05 19:16

蔡正元：藍有兩條戰線除韓選總統吳拚議長是第二條戰線

2019-11-05 18:47

仍不死心 果凍粉16日動員上凱道呼籲郭台銘再披戰袍

2019-11-05 18:36

【重磅快評】蔡英文擔心黃金交叉？蘇貞昌才是大問題

2019-11-05 17:52

影／糾正韓狂失言？柯：不曉得怎麼救他 指警局必借廁所

2019-11-05 17:09

傾聽苗栗陶瓷產業聲音 韓國瑜樂意當苗栗陶宣傳員

2019-11-05 16:56

影／韓提學貸免息 柯文哲：齊頭式平等將成政策買票

2019-11-05 16:47

民進黨呼籲韓國瑜李佳芬「不應把母語外語對立起來」

2019-11-05 16:33

蔡英文回屏東家鄉固票 強打政績牌和主權牌

2019-11-05 16:17

李佳芬代夫出征 12月訪美

2019-11-05 15:34

韓國瑜批民進黨抹黑李佳芬 澄清沒有要消滅母語

2019-11-05 15:19

韓國瑜苗栗固樁 打「團結牌」

2019-11-05 14:45

垃圾不分藍綠？柯文哲：我是Tiffany藍

2019-11-05 14:45

蔡英文回防屏東 打「政績牌」

2019-11-05 14:43

支持宋楚瑜選總統？柯文哲：真的要選第五次喔，太累了

2019-11-05 14:07

挺郭社團倒戈？劉宥彤：較外圍社群立場本來就不太一樣

2019-11-05 13:54

宋楚瑜評估第4度參選 郭陣營：說挺不挺宋還太早

2019-11-05 13:53

老虎軍團總統大選下禁令 發文挺蔡刪文、挺韓踢社團

2019-11-05 13:52

是否支持宋楚瑜選總統 郭陣營：現在言之過早

2019-11-05 13:51

影／卓說不談又批韓低級辱民 韓辦酸：嘴說不要身體誠實

2019-11-05 13:50

連上廁所都「卡韓」？ 高大成：我借廁所，警當我自家人

2019-11-05 13:18

韓國瑜被黑成這樣？他看不下去一次講清楚

2019-11-05 12:57

影／漢子、禿子再同台？侯友宜：不會忘記另外一個角色

2019-11-05 12:42

公教軍警消挺韓 造勢大會周五北市登場

2019-11-05 12:41

影／韓國瑜：台灣沒有石油 唯一有的是人才

2019-11-05 12:17

對照韓國瑜 蔡英文用屏東女兒身分打實體政績牌

2019-11-05 12:17

蔡韓民調中旬將黃金交叉？蔡英文：很少聽說民調可預告

2019-11-05 12:15

綠砲轟韓國瑜教育政策 孫大千：寧圖利財團也不幫孩子

2019-11-05 12:07

學貸呆帳政府吞？蘇貞昌：「借錢不用還」是不好教育

2019-11-05 11:53

影／台灣國家聯盟宣布支持蔡英文總統連任

2019-11-05 11:49
看更多

熱門文章

趙少康開出回國民黨一戰條件 吳敦義回應了

2019-11-05 19:15

呂秀蓮爆料：19萬連署書被搶走 志工遲遲沒有等到

2019-11-05 11:12

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

2019-11-05 08:00

國人向中共大使館求助？ 外交部：返國送外交部陸委會

2019-11-05 12:35

韓國瑜苗栗行 讓徐耀昌、劉政鴻同台

2019-11-05 11:15

綠砲轟韓國瑜教育政策 孫大千：寧圖利財團也不幫孩子

2019-11-05 12:07

呱吉要組黨 今臉書宣布11月14日成立「歡樂無法黨」

2019-11-05 21:51

老虎軍團總統大選下禁令 發文挺蔡刪文、挺韓踢社團

2019-11-05 13:52

歷經一文錢逼死英雄好漢 退休校長挺韓國瑜學貸免利息

2019-11-05 07:37

獨／民眾黨不分區名單曝光 金曲歌后、獨臂青年也在列

2019-11-05 15:40

宋楚瑜出手了！李正皓：起手式直指目前無主的郭粉選票

2019-11-05 11:17

人民是老闆可以拍桌？前外交官：蔡總統出門像皇帝出巡

2019-11-05 15:04

韓國瑜學貸補貼綠營稱套利 台師大教授：侮辱年輕人

2019-11-05 09:51

不排除與親民黨合作 郭台銘幕僚：郭柯王單飛不解散

2019-11-05 15:06

陸海空軍刑法三讀 軍人酒駕累犯散布謠言加重刑責

2019-11-05 09:14

韓國瑜被黑成這樣？他看不下去一次講清楚

2019-11-05 12:57

遭扁批懷恨在心 高嘉瑜：當年點滴是人生寶貴經驗

2019-11-05 12:00

十大韓粉網紅訂閱總數輸館長 名嘴：只是靠韓國瑜蹭熱度

2019-11-05 11:43

蔡正元：藍有兩條戰線除韓選總統吳拚議長是第二條戰線

2019-11-05 18:47

影／糾正韓狂失言？柯：不曉得怎麼救他 指警局必借廁所

2019-11-05 17:09

韓國瑜狂被批 他舉蔡英文給年輕人開的10張芭樂票

2019-11-05 21:58

垃圾不分藍綠？柯文哲：我是Tiffany藍

2019-11-05 14:45

江永田宣布退選 國民黨雲林縣黨部：泛藍已團結

2019-11-05 13:23

蔡韓民調中旬將黃金交叉？蔡英文：很少聽說民調可預告

2019-11-05 12:15

李佳芬喊母語在家學 陳芳明酸：真是最佳助選員

2019-11-05 11:00

連上廁所都「卡韓」？ 高大成：我借廁所，警當我自家人

2019-11-05 13:18

沱江量産型艦部署海巡 綠委要求海委會與軍方戰略合作

2019-11-05 12:39

學貸呆帳政府吞？蘇貞昌：「借錢不用還」是不好教育

2019-11-05 11:53

影／韓提學貸免息 柯文哲：齊頭式平等將成政策買票

2019-11-05 16:47

美軍MC-130又飛台海中線通過海峽

2019-11-05 15:23

歸來慈天宮贈小英「成功歸來」 潘孟安喊台灣媽祖婆

2019-11-05 20:57

【重磅快評】都是16億 農機補助是興利 學貸免息變套利

2019-11-05 11:10

養蚊或養孩 包正豪：韓國瑜「反骨」宣傳教育政見

2019-11-05 10:04

擬自排入不分區 吳敦義：有適當機會排第8至10名

2019-11-05 19:14

李佳芬遭控歧視 林麗蟬：學母語最佳老師是家長

2019-11-05 22:12

李佳芬代夫出征 12月訪美

2019-11-05 15:34

支持宋楚瑜選總統？柯文哲：真的要選第五次喔，太累了

2019-11-05 14:07

化解屏東立委提名矛盾？蔡英文：在民進黨團結不是問題

2019-11-05 12:58

曾參與太空中心計畫 高鈺婷籲韓國瑜停止消費太空產業

2019-11-05 14:07

宋楚瑜若選總統 吳敦義：他當然有權利振興親民黨

2019-11-05 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top