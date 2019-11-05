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十大韓粉網紅訂閱總數輸館長 名嘴：只是靠韓國瑜蹭熱度

2019-11-05 11:43聯合新聞網 綜合報導

網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片
網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片
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國民黨總統候選人韓國瑜近來選情膠著，與去年勝選高雄市長時的網路聲量相差極大。草協聯盟發起人李正皓指出，韓國瑜陣營的網路族群操作手法不佳，雖宣稱旗下有「十大韓粉YouTuber」，但其加總的訂閱數與聲量連館長一人都贏不過。且這十大YouTuber都非網路原生領袖，其粉絲與韓粉百分百重疊，只能靠韓蹭熱度，無法為韓帶來新粉絲。

昨（4）日政論節目《關鍵時刻》中，李正皓針對韓陣營網路策略進行分析，他指出，雖然韓陣營宣稱旗下有十大韓粉YouTuber如高鈞鈞、文山伯、強強滾、桃園孫先生、寒國人、陳清茂、高雄林小姐等，但所謂十大挺韓YouTuber加總後的訂閱數僅78萬。

反觀站在韓國瑜對立面的YouTuber，如館長陳之漢、蔡阿嘎、博恩夜夜秀等，訂閱數都分別高達81萬、225萬、77萬，僅憑館長一人的訂閱數，就擊潰十大韓粉YouTuber的訂閱總數。李正皓說，比質、比量都比不過，年輕選票怎麼搶？

李正皓指出，十大韓粉YouTuber都非網路原生意見領袖，他們的粉絲與韓粉百分百重疊，簡單來說就是靠韓蹭熱度、蹭流量，韓國瑜粉絲有多少人，高鈞鈞粉絲就有多少人。

而館長、蔡阿嘎、博恩則都是有自帶流量的YouTuber，如館長粉絲有健身、軍警迷；蔡阿嘎粉絲有小孩、婦女、年輕人；博恩粉絲則有知識學生，政治人物與網紅結合，要的就是網紅的自帶流量，這樣才能讓政治人物走出同溫層，衝出基本網路選戰流量。

韓陣營的網路選情幕僚指出，韓國瑜空戰策略「以量取勝」，透過主導話題爭取曝光度，避免陷於民進黨反送中與亡國感議題。並藉著拋議題關鍵字引爆高討論度，從網路溫度計的大數據看，韓請假、故宮一次展、白白胖胖、王八蛋與爸爸、三千公尺設國旗桿等言論，都讓韓國瑜維持不墜，維持既有粉絲數量。

長腿辣妹高鈞鈞力挺韓國瑜。記者余衡/攝影
長腿辣妹高鈞鈞力挺韓國瑜。記者余衡/攝影
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2020選舉韓國瑜李正皓YouTuber館長陳之漢

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