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韓朱、蔡賴台南拚場 副手再成焦點

2019-11-02 23:54聯合報 都會社會中心記者／連線報導

洪秀柱（右）競選總部成立，韓國瑜（中）及朱立倫（左）站台。記者曾原信／攝影
洪秀柱（右）競選總部成立，韓國瑜（中）及朱立倫（左）站台。記者曾原信／攝影
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藍綠要角昨齊聚台南，民進黨蔡英文總統、行政院前院長賴清德同台，國民黨總統參選人韓國瑜、新北市前市長朱立倫合體，副手人選再成焦點。蔡英文說，與賴並肩作戰的感覺很好，她會在最適當時間提出最適當組合。韓國瑜則說，朱是否出任競總主委一直都有在討論，黨內溝通非常順暢。

蔡：並肩作戰感覺很好

被問及「蔡賴合」是否已接近「蔡賴配」？蔡英文昨刻意轉頭看賴清德說，「並肩作戰的感覺很好」；至於「蔡賴配」算不算團結？蔡英文立即回，「我們現在就很團結了」。賴清德僅說，「這是總統的記者會」，蔡搭腔「你這樣子功力不錯喔」，顯示兩人的默契十足。

賴清德到高雄輔選時，立委趙天麟說，答案已呼之欲出，選民照三餐提醒，若真能蔡賴配，作夢都會笑。賴清德表示，他是民進黨員，也是台灣隊的一員，他一直都留在這個團隊，他幫蔡英文總統助選或輔選立委，是他的責任，跟什麼位子無關。

韓要記者：看朱的眼神

另一邊，韓國瑜在台南則被問到是否邀請朱立倫擔任競選總部主委？韓國瑜笑著要記者「看朱的眼神」，韓也說，一直都有在討論相關事宜。

朱立倫說，他跟韓每次見面都在討論如何團結最大、最多的力量，讓國民黨勝選，不是從個人、單一或特定的方向討論，就看韓最後怎樣讓全黨發揮最高戰力，這是努力目標。

國民黨主席吳敦義則表示，朱若時間許可，很合適接任主委，「如果有需要，我會再跟朱立倫Push（促成）一下」。

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