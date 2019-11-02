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韓國瑜因「陳同佳案」當選率創高峰 但一句「白胖」又失分

2019-11-02 15:27聯合新聞網 網路溫度計提供

反送中陳同佳案讓民進黨挨批政策急轉彎，不過選情落後的國民黨總統參選人韓國瑜卻沒把握進攻機會，反而另闢「白白胖胖」戰場，不但傷及無辜更失分！

選戰進入倒數71天，國民黨總統參選人韓國瑜已經宣布請假，「全台出征」。不過韓國瑜近期提出各種天馬行空的政見，雖然成功引起話題，但又拉高負面聲量。除了故宮展品、廣設升旗台、留學生費用和兩岸關係是王八蛋和爸爸，29日甚至直接批民進黨的人都「白白胖胖」，這一連串政見之亂，甚至壓過反送中陳同佳案的關注度。

錯失陳同佳案反攻先機　韓國瑜當選率持續落後

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從網路溫度計推出的大數據選舉預測平台《2020選戰溫度計》當選率預測可發現，30日韓國瑜的當選率有46.44%，民進黨提名的總統參選人蔡英文則有53.56%，韓國瑜依舊落後蔡英文超過7.12%。陳同佳案爆發時，韓國瑜當選率一度創下46.52%的新高，但隨著議題落幕再加上失言爭議，當選率又逐漸下滑。

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陳同佳案確實對蔡英文造成影響，23日陳同佳出獄當天，蔡英文的當選率53.47%是一個月以來最低，近期蔡英文的聲量高峰，也都圍繞在陳同佳風暴上。因為蔡政府對陳同佳投案態度急轉彎，讓國民黨撿到槍狂攻，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，22日蔡英文有54426筆聲量，23日陳同佳出獄則有50365筆。韓國瑜的網路聲量一直高於蔡英文，不過因為一連串爭議自爆，讓民調跟群眾預測都不看好，導致韓國瑜的當選率一直無法提升。

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，可以發現從18日到30日，韓國瑜的聲量高點都和陳同佳案無關，最高峰是韓國瑜到台南舉辦造勢19日那天，有134838筆；第二高則是提出故宮的文物要全部展出的20日，有137247筆；第三高則是27日晚間韓國瑜在青年論壇被問到是否會簽兩岸協議，他不但迴避問題還答「兩岸關係是王八蛋和爸爸」，28日此言論和留學生學費全免議題發酵，有110879筆聲量；29日的「白白胖胖」說有112918筆聲量。

透過聲量趨勢也可以發現，陳同佳的風波延燒多日，但最高點當天也沒有超過韓國瑜的聲量，代表韓國瑜不但沒有把握可攻擊的議題，甚至自己又另闢戰場。

「白白胖胖」蓋過所有政見 國民黨隊友躺著也中槍

韓國瑜28日到彰化失言扯「蔡英文總統是不是白白胖胖的」、「民進黨縣市首長都白白胖胖的」，還說國民黨的縣市首長像自己跟侯友宜，都是黑黑瘦瘦的。結果此言論又讓民進黨抓到反擊機會，蔡英文直接回嗆：「至少我不會睡到中午才起床」，一旁的桃園市長鄭文燦更助攻：「我是懶惰絕緣體」，此言論連同黨的侯友宜都無法認同，直說自已當刑警的經驗是不要以貌取人，「有些人外表白白的，內心卻是黑黑的。」

「白白胖胖」除了讓侯友宜尷尬，流彈更波及其他國民黨隊友，就有粉絲團製作梗圖，提到圖中的這些人難道是被國民黨開除黨籍了嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字可以發現，這一星期跟韓國瑜有關的關鍵字，就包括了「謝震武」、「國瑜黨」、「走出同溫層」以及「白白胖胖」。

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韓國瑜近期雖然提出不少政見，更勤跑基層，甚至要走出同溫層爭取年輕人的支持，但仔細觀察韓國瑜的熱門關鍵字可發現，出現都不是正面的討論，讓大家最有感的還是「白白胖胖」。總統大選到現在的進展，宛如小學生吵架，若韓國瑜不節制失言，先前所做的努力都會抵消。

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>在失言與聲量之間？韓國瑜一句「白白胖胖」威力比陳同佳更驚人！【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

2020選舉韓國瑜陳同佳蔡英文民調

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