韓國瑜關鍵1月運勢 命理師直呼「厲害！可能奇蹟出現」
2019-11-02 10:20聯合新聞網 綜合報導
2020總統大選倒數70天，國民黨總統參選人韓國瑜正進行傾聽之旅，而有民調顯示，民進黨總統蔡英文和韓國瑜近期有些微拉近，而命理師詹惟中也在節目上替韓國瑜抽牌占卜，表示他1月份運勢是「黑桃K」，驚嘆「厲害了。」
詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》替韓國瑜用撲克牌算選前3個月運勢走向，11月份抽到「紅心4」，詹惟中解釋，這個月韓國瑜請假四處跑，歡天喜地，是個很開心的選舉，比之前綁手綁腳好太多了，放開手腳像萬馬奔騰一樣，接著12月抽到「黑桃5」，說明權力和慾望越來越高，責任心越來越重，不斷向前衝，基本上運勢都算不錯。
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1月份運勢抽到了穿西裝的「黑桃K」，詹惟中直呼「這個厲害了」，戰鬥力激昂，而且有「奇蹟出現的可能」會和蔡英文出現一個相當激烈的爭鬥，詹惟中也認為韓國瑜1月份會出現一個「展翅高飛的大機會」、「1月份一直再往上衝，有種勢如破竹的感覺」，結論整體是11月份開心慢慢選、12月份整合、1月份選前1日到11日前關鍵，像火車頭擋不住一樣衝過去了。
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