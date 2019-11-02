藍綠主將台南輔選造勢 逾800警力維安

2019-11-02 09:51 中央社 台南2日電



藍綠主將今天齊集台南造勢，台南市警局動員逾800名警力維安，部份內勤停休，且在國民黨提名總統參選人韓國瑜輔選的東區場子，部署更多蒐證人員，以防有人滋事。

2020大選蔡韓對決。本報資料照片 分享 facebook

總統蔡英文、前行政院長賴清德、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、韓國瑜今天都在台南現身，尤以尋求連任的民進黨立委林俊憲在中西區聯合競選總部成立，及前國民黨主席洪秀柱的東區立委競選總部成立最是重頭戲。

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藍綠這2場輔選造勢活動都在上午，時間相近，蔡總統和賴清德同框站台，韓國瑜和朱立倫合體輔選，最受全國政壇關注，但雙方主場約有20分鐘車程的距離，一般預料支持者不會照面。

不過，台南警方不敢大意，昨晚就已完成警力部署規劃；洪秀柱的場子因有吳敦義、韓國瑜及朱立倫，警方安排60名制服警員、32名便衣戒備，蒐證警力更是爆增至21人，比韓國瑜10月在南區水萍塭公園造勢遭蛋襲的蒐證人員多出15人。

因吳敦義是前副總統，台南警方也安排60名警力維安，除道路交管外，部份警力和洪秀柱東區場子部署結合。

蔡總統今天在台南有6個公開行程及1個非公開行程，遍及安南區、中西區、永康區、仁德區、新市區及麻豆區，從上午9時就開始在台南跑行程。

台南警方則動員668名警力負責蔡總統的維安，包括道路交管262人及造訪場所406人。

警方表示，藍綠主將到台南，外勤人員正常排休，但內勤的督察室、保防科、保安科、資訊室及公關室停休，以因應相關維安作業。

台南市長黃偉哲昨天已要求警方做好萬全維安準備，避免支持者出現過激行為，也不容許韓國瑜遭丟雞蛋的類似情形再發生。