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冷眼集／免息非免還 學貸政見不必先抹黑

2019-11-02 00:16聯合報 記者張錦弘林河名

行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
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藍綠搶攻青年票，國民黨總統參選人韓國瑜拋出學貸免息引發攻防。行政院長蘇貞昌昨天劈頭就說，「如果有政客到了選舉突然大喊『向政府借錢不用還』，可以判斷這是不負責的」，回應力道十足；但韓國瑜只是主張「免息」，並非本金「免還」，執政黨面對挑戰，應該就事論事，不必先撿槍，為了反擊就製造假新聞「抹黑」對手。

韓國瑜拋出學貸利息全由政府補貼，教育部表示恐有套利風險。但以目前的低利率，真要拿學貸「套利」，根本賺不了多少錢，這也難怪，藍營昨天砲轟民進黨政府「只擔心如何防弊，不願興利」，甚至「把年輕人當賊在防」，因為相對於鼓勵台商返台投資的利息補貼，學貸利息全免只是「小錢」。

國內目前有多達八十八萬名學貸族，韓國瑜主張就學貸款免利息，學貸族每月頂多省下幾百元，但數十萬到上百萬本金仍要還。

勞動部統計，去年大專以上畢業生平均薪資為三萬四二七八元，學士生只約三萬四二二元，還比專科生略低。且一○三到一○七年的大專畢業生，多達三成六月薪不到三萬元，其中不乏借錢念書的學貸族。最新統計，九月國內各年齡層失業率，以廿歲至廿四歲的青年失業率最高，達百分之十二點八六。

青年失業率高、起薪又低，更增加學貸族還款的壓力，教育部因此陸續祭出了低收學貸族緩繳本息、延長還款期限等措施，但即使如韓國瑜說的，每年多花十六億元，讓所有學貸族全都免息，由政府補助，他們欠下的本金仍遲早要還。

國內多數弱勢生就學資源相對少、學費卻較貴的私立大學，又借學貸念書，連帶影響畢業後的就業競爭力，導致世襲貧窮、更加Ｍ型化，這才是國內教育的根本問題，執政黨責無旁貸。反擊在野黨的政見挑戰之餘，執政黨更該反思做了多少努力？

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