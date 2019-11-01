韓國瑜政見》「你出國、我買單」，但免費交換生的問題，從來不是錢
國民黨總統參選人韓國瑜提出「政府出錢送青年出國當交換學生」政見，引起不小討論，大多數質疑都集中在「花太多錢」，以及「錢從哪裡來？」
韓國瑜出線關鍵》民調專家剖析：一場只打室內電話的初選之爭，結果早注定！
其實這不是問題重點，真正關鍵是：此舉能帶來什麼效益？
有一種迷思是：只要花大錢做的事，就是不好。這是錯誤的。蔣經國時代建了全台灣第一條高速公路，當時每公里造價新台幣1億元，在當時是天文數字，然而至今逾40年，人們猶享其餘澤。
這證明政府當初花大錢興建，甚至為此舉債也值得。新台幣幾十億元的晶圓廠，也有廠商願意借錢去蓋，若只因花大錢就否決，現代人都沒手機可用了，因此重點不是「花錢太多」或「錢從哪來」，而是花錢能否帶來更豐厚的回報。
「公費送交換學生」也是一樣，從成本效益評估，方可看出它值不值得做。經濟學之父亞當斯密（Adam Smith），為我們提供了一條理解之路。
「有多少必要，就有多少勤勉」
享公費會降低學習誘因，官員也找不到監督的「理由」
「每一種職業員工，其努力程度，總是和迫使他們不得不那樣努力的必要性成正比。」亞當斯密在《國富論》裡如是說。一個工人只能仰賴自己職業收入過活，即使沒有任何監督，他也必然會努力工作，因為他偷懶就沒收入，最後受害的是他自己。
「有多少必要，就有多少勤勉。」亞當斯密對人性的洞見，至今依然適用。假如一個人不管努力與否，都能享有收入，則此人努力的必要性下降，他若認真工作反而是懲罰自己，於是最優選擇就是偷懶。
這就是公家出錢送交換學生的結果。一個青年若是花自己或家人的錢出國，他會更有誘因想學東西；假如他鬼混，就是在浪費自己或親友的錢，最大受害者將是他自己。
若這個青年由親友出錢送出國，他們就有誘因監督這個青年在海外是否有學到東西。就如民初作家錢鍾書的小說《圍城》，主角方鴻漸靠銀行周經理贊助出國，後者來信勸（逼）他「宜舉洋進士」一樣。
但若青年花的是公家的錢，他努力學習的誘因就會下降，反正不努力也不是浪費自己的血汗錢，那麼他最佳策略就是不努力；這就像共產主義吃大鍋飯，「做也三十六，不做也三十六」，不偷懶對不起自己。
此外，因為是政府出錢，官員也不會認真監督青年在海外的學習成果。官員領的是公務員死薪水，青年領公費出國鬼混，浪費的又不是自己的錢，認真監督又不會讓自己加薪，還會被罵「擾民」、「好大官威」，他們有何誘因去管青年學了什麼？
經濟學裡的「道德風險」，指的就是這種狀況。這用一句話就可表明：「自己造業別人擔」。青年享公費卻出國鬼混，浪費的是納稅人而不是自己的錢，他們出國學習的誘因就下降。管理學有一種制度叫「有權無責」，就是執行權力者不用承擔決策後果，這是最壞的管理制度。
「自己造業別人擔」
從兩兆風電政策，發現藍、綠政府都有的盲點
這種「慷他人之慨」的政策，不是韓國瑜的專利，民進黨總統參選人蔡英文的「兩兆風電」政策，也和「公費送交換學生」一樣，都是這種「自己造業別人擔」的政策。
「兩兆風電」的問題，同樣也不是花太多錢，而是花錢後的效益極低。附帶一提：近來不少專家指責韓的政見花大錢，而同樣這批人卻對蔡的兩兆風電花大錢不置一辭甚至叫好，這是典型的雙重標準。
「兩兆風電」最大問題，出在「保證收購價格」，即廠商生產的電力，政府保證用高於市場水準的價格收購，因為若政府收購價格低於市價，廠商賣給市場就好了。
這種政策只會打擊廠商降低成本的誘因。既然廠商的產品必有政府花大錢買下，他們何必省吃儉用減成本？此時廠商的最優策略就是故意浪費。因為若廠商成本降低，政府就會調降收購價格（否則就會被告圖利廠商），這對廠商是不利的。
這種政策還將打擊新技術的應用。在「保證收購價格」下，廠商更傾向維持落後的技術，讓成本居高下下，即使市面上已有更新、更有效率的技術能降低成本，這些廠商也沒有誘因採用，最後這個產業就競爭力低落。那些依靠政府補貼的產業，從太陽能到各式新技術，一旦拿掉補貼就等死，就是這個道理。
兩兆風電的本質，同樣也是「自己造業別人擔」。在市場競爭下，廠商故意浪費，受害的是他自己；但在「保證收購價格」下，廠商故意浪費，受害的卻是別人，他自己卻獲利最大。
任何制度只要是「自己造業別人擔」，不管出發點多麼良善，都必然淪為壞制度，「公費送交換學生」以及「兩兆風電」，都是這種政策。政府不可能比市場裡的芸芸眾生更聰明，自以為英明神武可取代市場，只會被市場懲罰。兩位總統候選人若能對政府角色有此理解，將是台灣之福。
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