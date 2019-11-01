韓國瑜搶救選情 高虹安點出兩大關鍵

2019-11-01 14:02 中評社 洪德諭



高虹安認為，韓提高在泛藍族群的支持度，可望讓選情回到五五波。（中評社 洪德諭攝） 分享 facebook

中國國民黨2020參選人韓國瑜民調持續落後，鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會顧問高虹安接受中評社訪問從大數據分析認為，韓要拯救選情有兩步驟，第一提高韓在泛藍族群的支持度，讓選情回到五五波，再來拓展中間選民支持；不過由於韓形象不被認同，且短時間難以改變，翻盤的機率很小。

高虹安為美國辛辛那提大學機械工程博士、大數據專家，曾獲得台灣產業創新獎之創新菁英獎。2018月5月進入鴻海集團，擔任過鴻海大數據辦公室主任，在郭台銘國民黨初選落敗後頻頻上政論節目，還與前高雄市「觀光局長」潘恆旭對嗆瞬間爆紅。

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在2020大選中，韓國瑜的民調持續落後於蔡英文，近期多份民調顯示韓、蔡的差距有10%上下，外界認為無法爭取中間選民是主因，不過高虹安認為，泛藍支持者未全力力挺也是關鍵。

高虹安解釋，民調顯示泛綠支持蔡英文高達90%，泛藍支持韓國瑜70%不到，在此前提下，觀察不會受到「總統」或「立委」參選人影響的不分區「立委」政黨支持度，國民黨支持度有29%，民進黨則為27%，代表若民進黨與國民黨支持者都「乖乖歸隊」，蔡、韓其實是五五波的。

為何泛藍對於韓國瑜的支持度低？高虹安指出，國民黨初選民調若與想像差不多，支持者比較能接受支持勝出者，但結果為韓支持度47.7%、蔡15.8%與現實落差大「很多人不太信服」，讓人覺得是民進黨灌票、韓粉死守電話的結果。這對整合埋下很大的隱憂，且不是郭台銘表態支持韓國瑜就能解決，像是郭台銘一說要與吳敦義見面隨即引發郭粉退群表達不滿即可看出，如何讓泛藍選民對韓國瑜有信心，一直都沒有很好的解釋。

除了韓國瑜個人的問題外，高虹安接著說，國民黨大老站出來挺韓國瑜顯得猶豫不決，且很多危機處理沒有處理好，像是私菸案、300萬等事件，泛藍選民都會認為是好的題材，但國民黨卻沒有砲火猛烈去攻，進而聯想是不是為了要幫韓國瑜出現問題善後無法將砲口對外所致。

接下來，高虹安認為，國民黨大老站出來齊聲一呼，藍營團結回到五五波，會是第一個韓國瑜挽救選情相對容易的任務，不過爭取中間選民方面，韓國瑜形塑出來的個人形象難以獲得中間選民認同，且短時間很難扭轉，因此要翻盤低機率較低。

高虹安解釋，韓國瑜去年11月以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯擁有好形象，但5月韓國瑜在高雄市議會面對時代力量議員黃捷質詢時跳針回答出現轉捩點，加上接下來一致且連續的事件，韓國瑜漸漸形塑成品行不好、不用功的人物，連續4、5個月民調持續下探更顯現形象根深柢固，難道要再花5個月每天不間斷做好事？且一件沒做好又會回到原本的形象，人物設定很難扭轉。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）