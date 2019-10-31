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搶青年民心 韓國瑜：學貸免利息 由政府補貼

2019-10-31 23:49聯合報 記者張裕珍陳夢茹鄭國樑高宇震張弘昌曾健祐／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨天到桃園展開兩天傾聽之旅，韓國瑜說現在年輕人被低薪困擾，視野打不開，台灣必須快速國際化，一定要培養下一代，政府花再多錢投資年輕人都是值得的，政府投資年輕人就是投資未來。年輕人最困難的是學生貸款，政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟到銀行借錢時，協助將利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼。

適逢先總統蔣公一三三歲冥誕，韓第一站就到慈湖謁陵；一名百歲老榮民為了見韓，清晨三點多就出門搭車趕赴慈湖，在韓上前握手致意時激動落淚，韓則叮嚀他注意健康。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨日到八德陸光活動中心，出席見面會場面浩大。 記者陳...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨日到八德陸光活動中心，出席見面會場面浩大。 記者陳夢茹／攝影
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韓國瑜昨天上午十點抵達慈湖謁陵，之後到復興區參加原住民後援會成立大會，再到八德、大溪、中壢等地，支持者揮舞國旗夾道歡迎，熱情高喊「凍蒜」。

韓國瑜說，身為政治人物最重要天下第一等大事就是民心，人民心想什麼、人民心裡憂愁什麼、人民心裡在乎什麼？是從政者首先考量的。今天的民進黨政府已離民心越來越遙遠，只迷信民調

他說，冷冰冰的數字是有心人幫忙操作，就如同孫悟空金箍棒一樣可大可小，要百分之卅就卅，要百分之五十就五十，「乾脆讓蔡英文民調一口氣到百分之百，全台灣的票都是她一個人的！」

韓國瑜批評民進黨藉由阿拉伯數字欺騙而得到滿足，忘記最重要的責任是幫人民安居樂業；人民只看見貪汙腐敗、派系分贓、施政錯誤、嘴巴硬拗、打死不認錯，只愛權力不愛人民，離人民越來越遙遠。他呼籲對手不要迷戀數字，「自己看了乾過癮，是沒有用的」，他在乎的是民心。

參加原住民後援會成立大會造勢時，泰雅族耆老幫韓穿上泰雅族頭目裝。韓國瑜以「荷包蛋」形容原住民生活狀態，住在都市區是蛋黃區，住在偏鄉是蛋白區，很多蛋白區原住民朋友離蛋黃區太遙遠，很容易被忽略。

他說，有四件事絕對不能讓原住民朋友吃虧受委屈，一是教育，原住民小朋友與下一代一定享受平等教育資源與機會；二是醫療，絕對不能因地理位置太遠、人數太少受到影響；三是建設，不能因為原住民人數少，建設就七折八扣；四是經濟，原住民很大困難是會生產、但不會賣，只要能將生產與銷售合理化，原住民經濟就能改善。

2020選舉韓國瑜民調學貸原住民慈湖泰雅族國旗貪汙

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