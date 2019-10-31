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綠粉專試算大選投票結果 高嘉瑜曝「英韓對戰結局」

2019-10-31 18:12聯合新聞網 綜合報導

台北市議員高嘉瑜坦言若未表態的淺藍族群出面投給韓國瑜，總統大選的選舉結果將會非常...
台北市議員高嘉瑜坦言若未表態的淺藍族群出面投給韓國瑜，總統大選的選舉結果將會非常接近。 記者翁浩然／攝影
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距離總統大選還有70幾天，媒體紛紛做出最新民調，其中政論節目「平論無雙」昨（30）日播出的內容中，指出支持民進黨的綠色粉專中流傳著一份大選試算表，民調支持率顯示蔡英文52%、韓國瑜39%，而支持者投票率為蔡70%、韓95%，結果得票率韓國瑜卻小贏蔡英文，對此台北市議員高嘉瑜坦言，雙方選情的結果會非常接近。

高嘉瑜在節目中指出過去九合一大選陳其邁會輸，就是因為掉以輕心，她說「覺得說韓國瑜就是這樣打，也是讓他繼續打我冷處理，因為我是優勝者，我優勝者就是看你韓國瑜，每天在那邊攪什麼一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，看你怎麼攪，結果沒想到他攪到最後，真的給他攪贏了」，她表示這其實就是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，民進黨因此會戒慎恐懼。

高嘉瑜認為在這次總統大選韓國瑜又使出一樣的方式，雖然韓粉的數量確實有在縮減，但同時也催促了討厭民進黨的人或是藍綠對決氛圍的那些人，而這一招確實是有用的，她說「因為畢竟對這些人來講，上次九合一到現在餘恨未消，他們現在只是對韓國瑜投不下去、心寒，對那些人來講民進黨可能還是一樣討厭，只是他現在投不下韓國瑜。」

而高嘉瑜也指出這些人可能都是未表態的支持者，而對韓國瑜還有信心會贏的原因在於各家民調中未表態的族群，雖然目前他的民調低，但這些族群也還有三成左右，高嘉瑜表示「這些人韓國瑜認為說有一部分就是所謂的藍軍：淺藍、知識藍、經濟藍，他們現在不想說他支持韓國瑜，可是到最後選戰的關鍵時刻，這些人如果被韓國瑜再激一下說『你們真的還要讓蔡英文連任嗎？』，這些人也可能再出來投給韓國瑜，不是不可能。」

她坦言沒有人敢保證蔡英文一定會當選，並說「未表態的這些淺藍的人再加上去給韓國瑜的話，那選戰最後的結果確實會非常的接近」，因此她也表示在這種情況之下會用最壞的打算來面對這場選戰。

2020選舉韓國瑜蔡英文高嘉瑜

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