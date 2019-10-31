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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

搶攻年輕選票 蔡總統推網頁遊戲

2019-10-31 16:38台灣醒報 記者張元融╱台北報導

網友共筆寫小英故事、在網站遊戲中邂逅蔡總統與蘇揆！競選網站於上週正式上線後，31日召開記者會，宣傳網站內社群相關資訊的「小英日常」專區，包括新推出的「小英安價」文章接龍區、連結蔡英文Youtube頻道「辣台派開講」系列的影片區以及頗受年輕人好評的AVG遊戲「總統府大冒險」。

小英故事由網友共筆

官網推出的「小英安價」頁面，是一種由網友共筆的文章接龍活動。競辦發言人顏若芳說明，「安價」一詞是由日本網路社群衍生，意思是「請網友幫忙決定下一步該怎麼做」。她進一步說，網友可以每天投稿、並票選出「有趣度、時事切合度高」的接龍故事文章，共同決定故事未來走向。

總統府大冒險上線

ACG遊戲「總統府大冒險」，動畫宣傳影片釋出後，點閱次數突破11萬，記者會上蔡英文競辦兩位年輕發言人廖泰翔與顏若芳特別穿上高中制服，直接試玩給媒體看。遊戲中，玩家將扮演就讀台灣高中三年二班學生，參加學校參訪總統府的校外活動，陰錯陽差下開啟了一段冒險旅程，經設計師重新改造外形的遊戲角色包含蔡總統、想想、阿才和隱藏版的行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁。

廖泰翔說明，此遊戲專案是由十來人的年輕團隊，結合動畫、音樂、設計、插畫、企劃、媒體領域人才，與競辦人員共同討論而成的遊戲作品。顏若芳則強調，遊戲裡頭含有大量彩蛋，除了網友日前已在宣傳影片中發現的1450手勢等，「遊戲本身具有多結局、多支線以及多CG圖片。」

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