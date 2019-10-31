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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

韓邀青年 加強對話

2019-10-31 15:17聯合晚報 記者蔡佩芳／台北報導

國民黨提名總統參選人韓國瑜青年論壇陸續舉辦，媒體民調顯示韓國瑜在年輕世代的支持度開始回升。韓陣營認為，韓國瑜持續釋放「可以討厭我，但請花點時間了解我」訊息確實能打動年輕人。韓青年軍指出，蔡英文總統當選時口口聲聲表示會挺覺青，但三年來做了什麼？年輕人當然要往下個目標尋找出口。

韓國瑜青年軍分析，「你可以討厭我，但請了解我」這個訴求顯示韓國瑜知道年輕世代對他的評價，也願意正面面對，年輕人會感受到韓國瑜不是那麼活在自己世界。

韓國瑜的青年座談「很不國民黨」，大家席地而坐像在聊天，年輕人可以發言、有參與有互動，而不是傳統政治人物在台上、參與者在台下，就等活動結束拍合照。雖然在座談會中有人鬧場，但這也間接證明他們所舉辦的座談會沒有事先審查身分，參與者也沒有經過事先安排。這樣的形式，基本上已成功。

韓核心幕僚表示，對話是讓大家了解韓國瑜的方式，年輕人與傳統選民不同，不喜歡被餵食的政見，以挑戰與懷疑的角度，對政治人物普遍不信任，宣示也不一定能贏得認同。再加上，把座談變成政見發表會的做法，太過刻意，不是韓式風格。韓國瑜喜歡用講故事、舉例的方式引起思考，而不是直接給答案。這也是一種吸睛的方式，韓國瑜的做法持續在網路上引起聲量與注意，如果四平八穩回答，可能沒有任何回應。

韓核心幕僚分析，青年人需要時間對話，韓國瑜過去一年年輕選票快速流失，是因為對手持續黑韓，而韓國瑜忙於市政，連進行防守的時間與機會也沒有，無法加分又不斷失血，但現在已重啟與青年對話，今後也會加大與青年互動力道。透過議題更多元的對話，在過程中更清楚年輕世代關切的議題，最後再進行收斂，時刻到了會完整推出青年政策白皮書。

韓國瑜國民黨2020選舉蔡英文

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