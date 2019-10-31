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韓國瑜難突破「亡國感」天花板？張善政：回歸理智，總不能一直嗆下去

2019-10-31 12:05中評社 記者張嘉文、鄭羿菲／報導

中國國民黨2020參選人韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受中評社專訪，解析韓國瑜的支持族群，張說，軍公教、庶民、農民等對韓支持比例比較高，至於所謂知識藍、經濟藍不支持韓，在他周遭朋友間並沒有這樣的氛圍，所以應是錯覺。最不支持韓的就是年輕人，所以必須讓年輕人知道誰當選比較好。

至於年輕人支持蔡英文和韓國瑜的比例懸殊原因為何？張善政認為，有部分當然是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。

以下是專訪部分全文：

中評社問：韓國瑜較有優勢的族群、地區到底在哪裡？

張善政答：軍公教應該是大部分支持韓國瑜的；基層民眾很支持他，有朋友講，常坐計程車會問司機，八成司機會支持韓，這種數據就可看出來，所謂的庶民挺韓。而農民，因為他當過北農總經理，非常了解農民，支持他的比例蠻高。應該反過來講，哪一塊不支持他，就是年輕人，這塊正在努力。

很多人說知識藍、經濟藍不支持韓，但有朋友說，我們某某大學問了，都支持韓，怎麼會不支持韓，大學教授也是，教授怎麼會不是知識藍？經濟藍也是很多產業界的人，因之前跟郭台銘在選的關係，我去了解產業狀況，說大概都很支持韓，所以業界也很多人覺得支持韓的比例不低，原來我以為郭台銘是業界的，所以產業都會支持郭，但看起來不是那樣，所以經濟藍跟知識藍支持韓的比例，遠比外界講的多。產業界不支持韓是個錯覺，大概是說因為韓是草包所以這些人不會支持他，但這塊我接觸的，沒有不支持。

所以非常清楚重點就是年輕人，這塊會開始努力讓年輕人知道，誰當　選對年輕人比較好。

張善政分析年輕人不挺韓國瑜的原因。（中評社　張嘉文攝）
張善政分析年輕人不挺韓國瑜的原因。（中評社　張嘉文攝）
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中評社問：那地區呢？若以北中南這樣分的話。

張善政答：現在已經很難講，以前說南部比較傾向支持綠的多，現在看起來不會，有些特別的地方像台南，或許是綠的大本營，可是高雄、屏東如果是農業縣，農民支持他的比例還算不錯，現在不敢講，因為他的支持民眾分布太奇怪，跟過去政治人物不一樣，我不是選舉專家，只能用個人接觸感覺來講。

中評社問：現在推出的青年政策能幫韓國瑜吸引年輕人嗎？

張善政答：年輕人有幾塊，一塊是在學的，韓講得非常清楚，因為他太太在雲林經營學校，所以對教育特別有感覺，像雙語教育，他到高雄已開始做，所以他說國政雖然依賴顧問團，但教育方面一個是雙語，一個是遊學或是交換學生，這兩塊他很堅持，這部分國政顧問團支持本來就沒問題。我自己有小孩，我就非常支持韓國瑜的雙語教育，小學就開始學英文。

對於在學的年輕人，韓國瑜拋出雙語教育和遊學或交換學生。遊學或交換學生對大學生是有吸引力的，我在東吳大學教課，校長非常自豪東吳有個計劃，學生暑假出國去遊學，要自己規劃去哪個國家、去幾天、學什麼，寫個企劃來，入選的補助全額經費，讓你出國去。校長告訴我，學生出去再回來，整個人都變了，私立學校可以做這個事，因不拿政府的錢，公立大學想做這個事，拿政府錢一定被人家罵。

台灣大學校長管中閔說台大也在做這事，可是不能用政府的預算，管上任後推動希望出航獎學金，向校友們募款，讓學生可以出國交換一學期或一年。學校都開始在做這件事，政府現在要幫你們，為什麼大家要因為這來打韓國瑜？即便是台大想做這事都不能用政府預算，台大的機會就輸給東吳，台大募款還比較容易，如果是其他公立大學，但沒這麼多資源的，難道學生“出國”遊學機會就被剝奪了嗎？政府預算可以做這件事，台大校長就可把募款時間花到其他值得的地方去。

中評社問：這特別對於經濟狀況不好家庭特別受用。

張善政答：有些畢業的年輕人還要還學貸款，對於就學貸款我們有很清楚政策，還沒對外講，譬如學貸利息全免，還款時間拉長，以及找到工作才開始還貸款，利息由政府補貼，學貸就不需要煩惱了。

然後住的部分，都會區房子太貴，我們要找地改建，比如現在學校因為少子化空置、國防兵源縮減有些閒置營區，這些都可以拿來運用，降低土地成本，蓋一些可能只租不賣，或限定在封閉市場出售的住宅，只有符合年輕人條件的才能買，若干年後若要出售，只能賣給相同條件的人，不會讓這些房子進到炒房市場中。這些都還在規劃，還不能百分百講定，方向是這樣。

所以韓國瑜對年輕的政策，分成在學的、畢業後就業的，還有結婚成家的三部分，大概是這樣子。今天不講這麼細，因為還沒百分百確定。

中評社問：為什麼年輕人支持蔡英文與支持韓國瑜比例會這麼懸殊？

張善政答：民進黨把韓國瑜黑成草包，我覺得有一部分是這個原因。另一部分當然是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。

中評社問：有分析說，所謂「亡國感」讓韓國瑜在年輕人支持度形成天花板，很難再衝上去？

張善政答：我覺得倒未必然，有的年輕人看蔡英文在嗆對岸很爽，有的人是極度討厭對岸。有的只是罵一罵很爽，但也開始考慮長久下去能一直罵、吵架嗎？我覺得這些是不同程度，有些鐵板的當然很難改變，但我們希望用一些比較實務的青年政策，再加上包括我們覺得芒果乾喊得爽歸爽，可是也會面臨壓力，有一天兩岸越來越緊張，嚴重的話年輕人搞不好要去打仗，稍微好一點也是發展空間被壓縮得非常小、台灣經濟好不了，就業發展就跟著好不了。

程度有別，它一定是光譜分佈，鐵板那塊我們動不了，可是非鐵板的，我們還是希望他們可以回歸理智，總不能嗆20年一直嗆下去，還是得面對現實，雖然對岸對我們，年輕人覺得有敵意，但我們也不需要把敵意拉到極端、劍拔弩張，我們不是親中，但我們是要和中，比較回歸理智不要訴諸情緒。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜張善政蔡英文亡國感

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