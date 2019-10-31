知識藍不支持韓國瑜是錯覺 張善政：綠表現不像民調領先10趴

2019-10-31 11:46 中評社 記者張嘉文、鄭羿菲／報導



中國國民黨2020參選人韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受中評社專訪時表示，韓國瑜民調低、場子熱他無法評論出什麼問題，但現在的民調隱性的太多，可信度、機構效應等都打問號，特別是綠營到處撒錢，完全不像民調領先超過10%的樣子，否則蔡英文就可躺著選了。

張善政分析，我們都公開說希望和蔡英文辯論，但蔡都說不要，只好變成我們針對蔡政府施政的弱項丟挑戰，無形中帶向辯論，如一例一休、高鐵南延等，從韓國瑜口中講出來，逼得民進黨不得不回應。至於綠營祭出撒幣政策，其實是自曝其短，往哪撒錢我們就知道哪邊政策心虛，像夜市就是觀光。

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張善政說，所謂的產業界、經濟藍、知識藍不支持韓國瑜，這是錯覺，不少朋友多說問到的人都挺韓，現在韓國瑜全台到處跑接觸面廣，會有機會讓更多人看到韓的作風行不行，當然有可能、有機會掀起韓流2.0。

張善政接受中評社訪問時，被問到韓國瑜請假投入2020大選人氣頗高，但在眾多民調上仍落後蔡英文，怎麼看中間的反差？張善政表示，其實民調很多版本，不同媒體做的、機構效應等，很清楚的是不表態的很多，甚至聽到有個朋友講，民調電話劈頭就問你是哪個里，講了後對方就不問了，因為那一里是眷村，這種現象普不普遍他不敢講，可能是個案，但現在的民調隱性的太多，可信度、機構效應等都打問號。

張善政說，周遭很多朋友都支持韓國瑜，為何民調出來會這麼低？所以現在民調跟實際上一般民眾感受有點脫節，他不是民調專業，無法評論出了什麼問題，而民眾感受韓的支持度蠻高的，就像韓自己說看的是民心而不是民調。

張善政。（中評社 鄭羿菲攝） 分享 facebook

中評社問，綠營開始丟一些政策出來，是否緊張韓國瑜？

張善政認為，綠營一定有些不公開的民調跟外面的不一樣，差距應該比較小，不然以外面民調差距超過10%來講，蔡英文可以不用那麼緊張，完全可以躺著選，所以綠營的動作和民調數字是不搭的。你看民進黨持續對韓國瑜的打壓，還拼命撒錢，農民、觀光到處撒錢，甚至有民調是差到17%，那種差距的話，蔡英文大可以躺著選，完全不像民調遙遙領先的樣子，從施政合理度來講，非常不搭。若領先韓國瑜超過10%，應會冷處理，什麼都不要理韓國瑜，讓韓在媒體上邊緣化。

中評社問，韓國瑜要勝選的話，現在還有哪些選戰策略需要加強或改變的？

張善政指出，他不負責韓國瑜的選戰，只能從國政上來講，前幾天韓國瑜和青年座談，韓說「可以討厭他、不投票給他，但是一定要理解他、看他的政見，看完還是不喜歡，至少他的工作做到了」，這話講得滿好的。我們也公開說希望和蔡英文辯論，蔡都說不要，有人說韓講話不夠精準，但已經把政策辯論的熱度帶起來了。

張善政舉例說，前陣子高鐵要南延到屏東，韓國瑜是在跟屏東民眾座談時，批評高鐵南延的政策是盲腸線，逼的民進黨不得不回應，所以綠營不出來辯論，只好變成我們丟挑戰，無形中帶到政策辯論，更早以前像長照，要用長照保險比較有財務穩定度，他們其實也要跳出來講。蔡英文不出來辯論也沒有關係，我們就蔡施政上的弱點，如一例一休等。

張善政認為，當然韓國瑜說要廢除也有點重，但只有這樣才能帶出民進黨的緊張，一例一休是個惡法，韓一說要廢，媒體一報，的確把熱度帶起來，這是韓的優點。一例一休既然是三輸的惡法，所以要廢它，實際上不可能百分之百不用，但如果只是說要檢討，現在根本講不清楚，韓的優點是能把話說得夠重，讓大家知道問題在哪，後來再修正也沒關係。

張善政強調，剛才講到說到底選戰怎麼打，就是議題。蔡英文不肯辯論也沒關係，我們直接用蔡政府施政的弱項當議題一個一個去打，蔡這三年半做的糟糕事情太多了，現在才講幾個，還很多咧！我們國政顧問團給韓國瑜足夠火藥去打這弱點，由韓的口中說出來，民進黨不能不回應，所以能回到政見，雖然不是正式辯論，但可以達到目的，往下依然會繼續這樣做。

張善政表示，民進黨只能冷處理，韓國瑜罵你們什麼都不吭聲，那這議題就不會吵到這麼熱，但這樣對民進黨傷害的是，罵你都不回，那你是默認？民進黨是回也不是，不回也不是，應該乖乖出來辯論，一勞永逸。但蔡英文不會這樣想，蔡是讀稿機，到時候辯論沒稿子，誰贏誰輸很難講，韓國瑜是我們給韓稿子，韓會用自己的意思來講，只要韓國瑜把政策搞懂了，辯論的時候不見得會輸。

張善政說，最近外界說「怎麼韓國瑜老是講錯話」，其實人家有創意願意出來講，講完後修正，至少看大家反應再修正，算是一種政策討論過程，要不然像蔡英文，為何大家叫蔡空心菜？沒什麼料，上任後還要硬幹，變成一例一休要修兩次。韓國瑜是選前講白了，有問題就修，選民自己看看哪一種比較好，一個是選前都不講，選後自己幹，發現不符合民意又修，一個是講出來有問題就修。選總統不是選聖人，要批評、黑韓國瑜，就兩個人端出來一起比嘛！一起比，蔡英文一定被比下去！

中評社問，丟政策出來是韓國瑜自己想法還是你們給的建議？

張善政回應，這倒沒有，這是自然發生的，有些東西我們有先跟韓國瑜講過，有些東西因為政策很多，還來不及講完，但韓自己看到就講，像最近公糧收購要調整價格，我們還沒跟韓講，而韓自己當過北農總經理，所以直覺上有問題，公糧很久沒調整價格，否則對農民不公平，但公糧收購背後有更長遠的農業政策規劃我們還沒跟他講。

中評社問，民進黨最近丟各項利多，怎麼對抗？

張善政指出，他們要撒錢我們當然不能阻止，只能罵他們又再撒錢買票，但看綠營往哪撒錢就知道他們的弱點在哪裡了，夜市部分就是觀光、陸客不來，農機部分表示這幾年農業政策不到位，其實透過撒錢有點是在自曝其短，他們當然要趕快去救那一塊，他們繼續撒沒關係，撒哪裡我們知道執政哪幾塊是心虛的。像去年選舉，民進黨農業縣不是丟光光了嗎？最後只剩下嘉義縣跟屏東縣，所以他們講到農機的事情，顯然對農業這塊是很心虛的。

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